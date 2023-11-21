Названо марки автомобілів, які найчастіше потрапляють у ДТП

Часто причинами ДТП на дорозі стають неправильний вибір швидкості, порушення правил та недотримання дистанції. Також існують автомобілі, які на думку фахівців, найчастіше потрапляють в аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Guardian.

Чому виникають аварії

Фахівці соціального маркетингу з Університету Західної Англії з'ясували, власники яких марок найчастіше потрапляють в аварії.

Спеціалісти поставили перед собою одне питання - чи у всьому винні водії, чи, можливо, самі бренди?

Експерти проаналізували понад 400 тисяч аварій, які сталися на території Великобританії. З'ясувалось, що причиною частини є порушення правил проїзду перехресть, а саме ігнорування червоного сигналу світлофора, а також агресивне водіння. Інша причина - маркетинг.

Часто виробники автомобілів витрачають дуже багато грошей, щоб просувати свої продукти - публікують ролики та фото, які пропагують спортивний стиль водіння. А це може потім стати причиною неприємностей на дорозі.

Також дизайн деяких марок автомобілів вказує на те, що машиною потрібно їздити швидко.

Вчені університету не звинувачують виробників, адже ті дотримуються усіх встановлених правил. Однак, вони вважають, що їм потрібно переглянути деякі маркетингові методи, що спрямовані на екстремальне водіння.

Експерти вважають, що саме це негативно впливає на безпеку дорожнього руху.

Список марок

За статистикою, найчастіше причиною аварій через агресивне водіння були водії таких марок як:

Porsche

BMW

Subaru

Також експерти зазначили, що власники Skoda та Hyundai найрідше вчиняють ДТП з цієї причини.

Як уникнути аварії

Більшість дорожніх пригод можна попередити, незважаючи на їх частоту та невтішну статистику. Досить дотримуватися правил дорожнього руху та простих рекомендацій: