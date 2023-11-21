Названо марки автомобілів, які найчастіше потрапляють у ДТП
Часто причинами ДТП на дорозі стають неправильний вибір швидкості, порушення правил та недотримання дистанції. Також існують автомобілі, які на думку фахівців, найчастіше потрапляють в аварії.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Guardian.
Чому виникають аварії
Фахівці соціального маркетингу з Університету Західної Англії з'ясували, власники яких марок найчастіше потрапляють в аварії.
Спеціалісти поставили перед собою одне питання - чи у всьому винні водії, чи, можливо, самі бренди?
Експерти проаналізували понад 400 тисяч аварій, які сталися на території Великобританії. З'ясувалось, що причиною частини є порушення правил проїзду перехресть, а саме ігнорування червоного сигналу світлофора, а також агресивне водіння. Інша причина - маркетинг.
Часто виробники автомобілів витрачають дуже багато грошей, щоб просувати свої продукти - публікують ролики та фото, які пропагують спортивний стиль водіння. А це може потім стати причиною неприємностей на дорозі.
Також дизайн деяких марок автомобілів вказує на те, що машиною потрібно їздити швидко.
Вчені університету не звинувачують виробників, адже ті дотримуються усіх встановлених правил. Однак, вони вважають, що їм потрібно переглянути деякі маркетингові методи, що спрямовані на екстремальне водіння.
Експерти вважають, що саме це негативно впливає на безпеку дорожнього руху.
Список марок
За статистикою, найчастіше причиною аварій через агресивне водіння були водії таких марок як:
- Porsche
- BMW
- Subaru
Також експерти зазначили, що власники Skoda та Hyundai найрідше вчиняють ДТП з цієї причини.
Як уникнути аварії
Більшість дорожніх пригод можна попередити, незважаючи на їх частоту та невтішну статистику. Досить дотримуватися правил дорожнього руху та простих рекомендацій:
- перед поїздкою перевірте справність всіх систем автомобіля: поворотів, стоп-сигналів та габаритних вогнів
- не відволікайтеся на телефонні розмови, фільми та інші зовнішні подразники
- обережно переїжджайте і спочатку переконайтеся, що сусідня смуга вільна
- не забувайте про поворотники, коли плануєте перебудуватися в інший ряд
- уважно стежте за дорогою навіть з великим водійським досвідом
- при перетині перехресть звертайте увагу не тільки на світлофор
- завжди дотримуйтесь дистанції, адже навіть при натисканні гальма система спрацьовує через кілька секунд
- будьте особливо уважні, якщо на дорозі з’являється автомобіль зі спецсигналами - пожежна, поліцейська машина та швидка допомога
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