Названо максимально несумісні знаки Зодіаку. Вони один одного ненавидять

Риби та Стрілець

Цей тандем може бути дуже палким. Однак мрійливі Риби не завжди встигають за Стрільцями, яким складно всидіти на одному місці. Між ними можуть виникати суперечки, а приборкати бурю емоцій непросто. Стрільці не готові відмовлятися від авантюр, а Рибам важко прощатися зі своїм спокійним способом життя.

Близнюки та Діва

Волелюбні Близнюки не терплять правил і всіляко намагаються обійти всі заборони. А Діви ставлять понад усе порядок, їм непросто терпіти хаос у своєму житті. Через це у такій парі, друзів чи партнерів, нерідко виникають невдоволення.

Ваги та Козоріг

У цій парі можуть виникати суперечки через різні цілі. Терези ставлять на перше місце свої амбіції, жертвувати кар'єрою заради особистого життя вони не готові. А Козероги прагнуть затишку, створення сім'ї та спокою. Через це "біоритми" таких знаків Зодіаку рідко збігаються.

Телець та Лев

Вони не готові до компромісів, кожен наполегливо стоятиме на своєму. Тільці можуть з головою йти в рутину і віддаватися кар'єрі, а Леви люблять свята та веселощі. При цьому такі знаки Зодіаку досить норовливі, що лише загострює конфлікти між ними.

Скорпіон та Водолій

У такій парі часто бувають образи. Наполегливі Скорпіони ненавидять, коли поруч з ними нерішучі люди. А Водолії нерідко бувають холодними, закриваються в собі, через що здаються відстороненими. Тому між ними часто пробігає чорна кішка.

Овен та Рак

Сміливі Овни готові ризикувати всім, що мають, аби досягти успіху. Вони відмовляться від принципів, якщо розуміють, що тільки так зможуть реалізуватись. А чуттєвим Раки, які ненавидять залишати зону комфорту, стосунки з таким знаком Зодіаку даються дуже непросто.