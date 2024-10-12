Названы самые несовместимые знаки Зодиака. Они друг-друга ненавидят

Совместимость знаков Зодиака, как считают эзотерики, способна помочь при выборе второй половинки и друзей. Оказывается, Рыбы плохо уживаются со Стрельцами, а Близнецы редко могут подружиться с Девами.
Какие знаки Зодиака несовместимы и будут несчастливы вместе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Times of India.
Этот тандем может быть очень страстным. Однако мечтательные Рыбы не всегда успевают за Стрельцами, которым сложно усидеть на одном месте. Между ними могут возникать споры, а обуздать бурю эмоций непросто. Стрельцы не готовы отказываться от авантюр, а Рыбам жаль прощаться со своим неспешным образом жизни.
Свободолюбивые Близнецы не терпят правил и всячески стараются обойти все запреты. А Девы ставят превыше всего порядок, им непросто терпеть хаос в своей жизни. Из-за этого в такой паре, друзей или партнеров, нередко возникают недовольства.
В этой паре могут возникать споры из-за разных целей. Весы ставят на первое место свои амбиции, жертвовать карьерой ради личной жизни они не готовы. А Козероги стремятся к уюту, созданию семьи и спокойствию. Из-за этого "биоритмы" таких знаков Зодиака редко совпадают.
Они не готовы к компромиссам, каждый будет упорно стоять на своем. Тельцы могут с головой уходить в рутину и отдаваться карьере, а Львы любят праздники и веселье. При этом такие знаки Зодиака довольно своенравны, что лишь обостряет конфликты между ними.
В такой паре часто бывают обиды. Напористые Скорпионы ненавидят, когда рядом с ними нерешительные люди. А Водолеи нередко бывают холодными, закрываются в себе, из-за чего кажутся отстраненными. Поэтому между ними часто пробегает черная кошка.
Смелые Овны готовы рисковать всем, что имеют, лишь бы добиться успеха. Они откажутся от принципов, если будут понимать, что только так смогут реализоваться. А чувственным Ракам, которые ненавидят покидать зону комфорта, отношения с таким знаком Зодиака даются очень непросто.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака начнут новую жизнь уже к концу года.
Кроме этого, недавно мы рассказывали, что ретроградный Юпитер приятно удивит три знака Зодиака.