Названо популярні кросівки, які можуть призвести до серйозних травм ніг

Яких кросівок уникати

Щоб прийти до своїх висновків, дослідники зібрали дані понад 700 бігунів, які протягом шести років відвідували Центр спортивних досягнень. Вони досліджували зв’язок між моделлю ударів ногою та типом взуття.

Як вибрати безпечне взуття

Правильний вибір взуття є важливим не тільки для комфорту, а й для здоров'я ніг.

Якщо ви маєте широку ступню, то вибирайте взуття з додатковим простором в області пальців та середини ступні. Краще обирати взуття з округлим носком, щоб не стискати ступню. Також рекомендується обирати взуття з м'якими матеріалами, які не будуть натирати ніг.

Для тих, у кого ноги вузькі, краще обирати взуття зі шнурівкою або застібкою на липучці, щоб можна було регулювати ширину. Також можна звернути увагу на моделі зі вставками з еластичних матеріалів, які добре облягають ногу.

Також важливим є матеріал, з якого виготовлено взуття. Наприклад, для людей, які страждають від потовиділення ніг, краще обирати взуття з натуральних матеріалів, які дозволяють нозі "дихати".

Для спорту, активного відпочинку, роботи чи прогулянок краще підходять взуття з міцною вузькою підошвою, щоб забезпечити додаткову підтримку та стійкість ніг під час руху.