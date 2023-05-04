Названо корисні продукти, від яких можна швидко погладшати

Сухофрукти

За словами експерта, сухофрукти справді здорова альтернатива цукру, але лише з погляду натуральності та наявності клітковини.

При схудненні їх слід обмежити, тому що вони мають дуже високу калорійність, яка є непомітною.

Горіхи

Варто пам'ятати, що горіхи також дуже калорійні, через високий вміст жирів у складі. Це корисні жири, проте їх дуже легко переїсти.

"Горіх за горішком і +600 ккал", - йдеться у повідомленні.

Дієтолог зазначила, що він таких продуктів відмовлятись не варто, а просто вживати в обмежених кількостях.

Що їсти, щоб схуднути

Фрукти й овочі

Такі продукти є обов'язковими під час схуднення. Вони багаті на антиоксиданти, що допомагають травленню та засвоєнню поживних речовин. Вони також містять багато інших поживних речовин, як-от вітамін С, вітамін Е та бета-каротин.

Яйця

Яйця містять високоякісний білок, дев'ять незамінних амінокислот, правильні жири і вітамін D.

Цільнозернові продукти

Цільні зерна перетравлюються ефективніше і забезпечують більше поживних речовин, ніж очищені, сприяючи стійкому рівню енергії та загальному здоров'ю.

Неочищений рис має вирішальне значення для стимулювання зростання м'язової маси, втрати жиру і збільшення сили.