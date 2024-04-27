Названо кольори, якими заборонено фарбувати стіни вдома. Псують настрій та "лякають" покупців

Експерт з інтер'єру Майкл Роллан назвав кольори, якими точно не варто фарбувати стіни будинку. Особливо це правило буде корисним тим, хто хоче продавати нерухомість і боїться відлякати потенційних покупців.

Які кольори заборонено фарбувати стіни вдома, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express .

Найгірші кольори - псують настрій і не подобаються покупцям

За словами експерта, яскраві та сміливі відтінки стін зовсім не підходять, якщо ви хочете, щоб ваш будинок усім подобається. Звичайно, можна вибрати будь-який колір, особливо, якщо вам запало в душу щось конкретне.

Однак якщо ви хочете продати будинок, не варто обирати щось надто оригінальне. Деякі кольори кімнат виглядають обтяжливими, агресивними і просто здатні зіпсувати настрій.

Крім цього, покупці повинні уявляти себе в цьому будинку. А якщо ви пофарбуєте вітальню чи кухню так, наче це ваша особиста арт-виставка, мало кому захочеться там жити.

В які кольори не можна фарбувати стіни:

яскраво-рожевий колір фуксії

неоново-рожевий

яскраво жовтий

салатовий

помаранчевий

чорний

лимонний

синій.

Ці відтінки були названі потенційними покупцями нерухомості у Великій Британії. І люди не приховували, що такі кольори фасадів їх банально відлякують.

У який колір не варто фарбувати фасади (ілюстрація: freepik.com)

Найкращі кольори для стін будинку

А якщо ж ви хочете обрати щось універсальне та привабливе, експерт радить звернути увагу на модну тенденцію. Останнім часом популярною стала фарба на основі темпери.

"Цей тип фарби дає порошкоподібний відтінок, що імітує м'який зовнішній вигляд більш історичних будівель, таких як величні будинки", - зазначає експерт.

Придивіться до нейтральних варіантів. Також вигідно виглядатимуть темно-сині кольори або ж відтінки зелені шавлії.