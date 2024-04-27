Названы цвета, которыми запрещено красить стены дома. Портят настроение и "пугают" покупателей
Эксперт по интерьеру Майкл Роллан назвал цвета, которыми точно не стоит красить стены дома. Особенно это правило будет полезно тем, кто хочет продавать недвижимость и боится отпугнуть потенциальных покупателей.
В какие цвета запрещено красить стены дома, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Худшие цвета - портят настроение и не нравятся покупателям
По словам эксперта, яркие и смелые оттенки стен совсем не подходят, если вы хотите, чтобы ваш дом всем нравится. Конечно, можно выбрать любой цвет, особенно если вам запало в душу что-то конкретное.
Однако если вы хотите продать дом, не стоит выбирать что-то слишком оригинальное. Некоторые цвета комнат выглядят удручающими, агрессивными и просто способны испортить настроение.
Помимо этого, покупатели должны представлять себя в этом доме. А если вы покрасите гостиную или кухню так, словно это ваша личная арт-выставка, мало кому захочется там жить.
В какие цвета нельзя красить стены:
- ярко-розовый цвет фуксии
- неоново-розовый
- ярко-желтый
- салатовый
- оранжевый
- черный
- лимонный
- синий.
Эти оттенки были названы потенциальными покупателями недвижимости в Великобритании. И люди не скрывали, что подобные цвета фасадов их банально отпугивают.
В какой цвет не стоит красить фасады (иллюстрация: freepik.com)
Лучшие цвета для стен дома
А если же вы хотите выбрать что-то универсальное и привлекательное, эксперт советует обратить внимание на модную тенденцию. В последнее время популярной стала краска на основе темперы.
"Этот тип краски дает порошкообразный оттенок, который имитирует мягкий внешний вид более исторических зданий, таких как величественные дома", - отмечает эксперт.
Присмотритесь к нейтральным вариантам. Также выгодно будут смотреться темно-синие цвета или же оттенки зелени шалфея.
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