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Названы цвета, которыми запрещено красить стены дома. Портят настроение и "пугают" покупателей

Суббота 27 апреля 2024 16:16
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Названы цвета, которыми запрещено красить стены дома. Портят настроение и "пугают" покупателей В какой цвет красить стены дома (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Эксперт по интерьеру Майкл Роллан назвал цвета, которыми точно не стоит красить стены дома. Особенно это правило будет полезно тем, кто хочет продавать недвижимость и боится отпугнуть потенциальных покупателей.

В какие цвета запрещено красить стены дома, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Худшие цвета - портят настроение и не нравятся покупателям

По словам эксперта, яркие и смелые оттенки стен совсем не подходят, если вы хотите, чтобы ваш дом всем нравится. Конечно, можно выбрать любой цвет, особенно если вам запало в душу что-то конкретное.

Однако если вы хотите продать дом, не стоит выбирать что-то слишком оригинальное. Некоторые цвета комнат выглядят удручающими, агрессивными и просто способны испортить настроение.

Помимо этого, покупатели должны представлять себя в этом доме. А если вы покрасите гостиную или кухню так, словно это ваша личная арт-выставка, мало кому захочется там жить.

В какие цвета нельзя красить стены:

  • ярко-розовый цвет фуксии
  • неоново-розовый
  • ярко-желтый
  • салатовый
  • оранжевый
  • черный
  • лимонный
  • синий.

Эти оттенки были названы потенциальными покупателями недвижимости в Великобритании. И люди не скрывали, что подобные цвета фасадов их банально отпугивают.

Названы цвета, которыми запрещено красить стены дома. Портят настроение и &quot;пугают&quot; покупателей

В какой цвет не стоит красить фасады (иллюстрация: freepik.com)

Лучшие цвета для стен дома

А если же вы хотите выбрать что-то универсальное и привлекательное, эксперт советует обратить внимание на модную тенденцию. В последнее время популярной стала краска на основе темперы.

"Этот тип краски дает порошкообразный оттенок, который имитирует мягкий внешний вид более исторических зданий, таких как величественные дома", - отмечает эксперт.

Присмотритесь к нейтральным вариантам. Также выгодно будут смотреться темно-синие цвета или же оттенки зелени шалфея.

Напомним, ранее мы уже называли 5 "безобидных" растений в вашему саду, которые на самом деле очень опасны.

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