Названо имя украинского воина, погибшего на Донбассе: фото молодого героя

На Донбассе на фронте в результате обстрелов оккупантов погиб военный ВСУ Сергей Елисеев из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады (Закарпатский легион). Боец 2 ноября в зоне проведения ООС получил ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом передали на Facebook -странице 128-й бригады.

Елисеев в рядах Вооруженных сил защищал страну от врага с первых лет российско-украинской войны.

У воина дома в Днепре остались жена и сын.

На Донбассе погиб боец ВСУ Сергей Елисеев (фото: facebook.com/128brigade)

"Он был честным, открытым и жизнерадостным человеком... Агрессивные действия оккупантов стали причиной гибели настоящего патриота, которому была не безразлична судьбу собственной страны. Руководство бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования родным, друзьям, близким и товарищам! Покои с миром, побратим! Не простим и не забудем!" - говорится в публикации.

Воин ВСУ Сергей Елисеев (фото: facebook.com)

По данным пресс-центра ООС, боевики на Донбассе открывали огонь из стрелкового оружия в направлении Павлополя и Новозвановки, а около Причепиловки дважды произвели обстрел из минометов калибра 120 мм.

Украинский военный Сергей Елисеев (фото: facebook.com)

В сети украинцы высказывают соболезнования родным, близким и побратимам воина, и благодарят за самоотверженную защиту Украины от оккупантов и мужество.