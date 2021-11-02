Названо имя украинского воина, погибшего на Донбассе: фото молодого героя
На Донбассе на фронте в результате обстрелов оккупантов погиб военный ВСУ Сергей Елисеев из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады (Закарпатский легион). Боец 2 ноября в зоне проведения ООС получил ранения, несовместимые с жизнью.
Об этом передали на Facebook-странице 128-й бригады.
Елисеев в рядах Вооруженных сил защищал страну от врага с первых лет российско-украинской войны.
У воина дома в Днепре остались жена и сын.
На Донбассе погиб боец ВСУ Сергей Елисеев (фото: facebook.com/128brigade)
"Он был честным, открытым и жизнерадостным человеком... Агрессивные действия оккупантов стали причиной гибели настоящего патриота, которому была не безразлична судьбу собственной страны. Руководство бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования родным, друзьям, близким и товарищам! Покои с миром, побратим! Не простим и не забудем!" - говорится в публикации.
Воин ВСУ Сергей Елисеев (фото: facebook.com)
По данным пресс-центра ООС, боевики на Донбассе открывали огонь из стрелкового оружия в направлении Павлополя и Новозвановки, а около Причепиловки дважды произвели обстрел из минометов калибра 120 мм.
Украинский военный Сергей Елисеев (фото: facebook.com)
В сети украинцы высказывают соболезнования родным, близким и побратимам воина, и благодарят за самоотверженную защиту Украины от оккупантов и мужество.
- Светлая память Герою... Соболезнование родным
- Низкий поклон, вечная память герою.
- Вечная слава Герою Украины!
- Соболезнование родным... Не простим врагам!
- Вечная память Сыну Украины, честь и почет. Соболезнования родным и побратимам.
- Вечная память... Герои не умирают!
Ранее сообщалось, что 26 октября на Донбассе погиб украинский военный, мастер-сержант Георгий Халиков в результате артиллерийского обстрела, который оккупанты устроили по позициям ВСУ.