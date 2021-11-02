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Названо ім'я українського воїна, який загинув на Донбасі: фото молодого героя

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Донбас, Вівторок 02 листопада 2021 20:52
Названо ім'я українського воїна, який загинув на Донбасі: фото молодого героя Колаж РБК-Україна: на Донбасі загинув воїн ЗСУ
Автор: Володимир Костирін

На Донбасі на фронті в результаті обстрілів окупантів загинув військовий ЗСУ Сергій Єлисєєв зі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади (Закарпатський легіон). Боєць 2 листопада в зоні проведення ООС отримав поранення, несумісні з життям.

Про це передали на Facebook-сторінці 128-ї бригади.

Єлисєєв у лавах Збройних сил захищав країну від ворога з перших років російсько-української війни.

У воїна вдома в Дніпрі залишилися дружина і син.

Названо ім'я українського воїна, який загинув на Донбасі: фото молодого героя

На Донбасі загинув боєць ЗСУ Сергій Єлисєєв (фото: facebook.com/128brigade)

"Він був чесним, відкритим та життєрадісним чоловіком... Агресивні дії окупантів стали причиною загибелі справжнього патріота, якому було не байдуже на долю власної країни. Керівництво бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття рідним, друзям, близьким і товаришам! Спочивай з миром, побратиме! Не простимо і не забудемо!" - йдеться в публікації.

Названо ім'я українського воїна, який загинув на Донбасі: фото молодого героя

Воїн ЗСУ Сергій Єлисєєв (фото: facebook.com)

За даними прес-центру ООС, бойовики на Донбасі відкривали вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Павлополя і Новозванівки, а біля Причепилівки двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Названо ім'я українського воїна, який загинув на Донбасі: фото молодого героя

Український військовий Сергій Єлисєєв (фото: facebook.com)

У мережі українці висловлюють співчуття рідним, близьким і побратимам воїна, і дякують за самовідданий захист України від окупантів та мужність.

  • Світла пам'ять Герою... Співчуття рідним
  • Низький уклін, вічна пам'ять герою.
  • Вічна слава Герою України!
  • Співчуття рідним... Не пробачимо ворогам!
  • Вічна пам'ять Синові України, честь і шана. Співчуття рідним і побратимам.
  • Вічна пам'ять... Герої не вмирають!

Раніше повідомлялося, що 26 жовтня на Донбасі загинув український військовий, майстер-сержант Георгій Халіков в результаті артилерійського обстрілу, який окупанти влаштували по позиціях ЗСУ.

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