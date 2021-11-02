Боевики на Донбассе четыре раз обстреляли позиции ООС и убили военного
Вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, два из которых с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так, боевики открывали огонь из стрелкового оружия в направлении Павлополя и Новозвановки.
У Причепиловки оккупанты дважды произвели обстрел из минометов калибра 120 мм.
"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.
Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, чем заставили пророссийских наемников прекратить огневую активность.