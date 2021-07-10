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Названо имя украинского воина, погибшего на фронте от пули снайпера (фото)

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Донбасс, Суббота 10 июля 2021 15:14
Названо имя украинского воина, погибшего на фронте от пули снайпера (фото) Коллаж РБК-Украина: на Донбассе погиб боец ВСУ
Автор: Владимир Костырин

На Донбассе от пули снайпера оккупантов погиб 44-летний военный ВСУ Владимир Яськив - боец 9 июля в зоне ООС получил ранение в голову, которое оказалось несовместимым с жизнью.

Об этом 10 июля сообщил председатель Тернопольского районного совета Виктор Козорог в своем Facebook.

Владимир Богданович был призван Тернопольским ОМТЦК и СП Тернопольской области.

На фронте был старшим стрелком 1 механизированного отделения 1 механизированного взвода 1 механизированной роты 1 механизированного батальона воинской части.

"По предварительным данным, военный выполнял задачи и получил смертельное ранение в голову, в результате одиночного выстрела, предположительно из снайперской винтовки", - говорится в публикации.

Яськив - уроженец поселка Большие Бирки под Тернополем. Он родился 29 июля 1977 года и через 20 дней должен был встречать свой 44-й день рождения.

Сообщается также, что боец своей семьей не обзавелся и был холост.

"Соболезнуем родным и близким погибшего... Вечная ему память", - написал глава райсовета.

Как сообщили в 24 ОМБр имени короля Данила на странице в Facebook, старший солдат Яськив погиб во время выполнения боевого задания возле Золотого.

"Владимир находился на дежурстве и вел наблюдение за противником, когда оккупанты начали массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, противотанковых управляемых ракет и минометов 82-го калибра. Врагу был предоставлен ​​адекватный ответ из разрешенных средств вооружения для подавления огневых точек противника. Но при смене позиции со старшим солдатом Яськивом произошло непоправимое... вражеский снайпер смертельно ранил Владимира", - рассказали побратимы.

В бригаде отметили, что Яськив навсегда останется в нашей памяти, как герой, который отдал свою жизнь за Украинское государство, свободное и независимое.

Названо имя украинского воина, погибшего на фронте от пули снайпера (фото)Названо имя украинского воина, погибшего на фронте от пули снайпера (фото)Названо имя украинского воина, погибшего на фронте от пули снайпера (фото)

Боец ВСУ Владимир Яськив (фото: facebook.com/24th.brigade)

Ранее сообщалось, что перед этим вечером 8 июля на позиции около села Пески на фронте на Донбассе снайпер оккупантов убил 24-летнего воина ВСУ, сержанта Евгения Курасова. У него остались дома жена с двухмесячным ребенком.

Напомним, что 5 июля в результате обстрела боевиков погиб майор Богдан Бродовский из 93-й ОМБр "Холодный Яр". У погибшего осталась жена и четверо детей.

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Вооруженные силы Украины Донбасс погибли военные снайперы ООС
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