Названо имя украинского воина, погибшего на фронте от пули снайпера (фото)
На Донбассе от пули снайпера оккупантов погиб 44-летний военный ВСУ Владимир Яськив - боец 9 июля в зоне ООС получил ранение в голову, которое оказалось несовместимым с жизнью.
Об этом 10 июля сообщил председатель Тернопольского районного совета Виктор Козорог в своем Facebook.
Владимир Богданович был призван Тернопольским ОМТЦК и СП Тернопольской области.
На фронте был старшим стрелком 1 механизированного отделения 1 механизированного взвода 1 механизированной роты 1 механизированного батальона воинской части.
"По предварительным данным, военный выполнял задачи и получил смертельное ранение в голову, в результате одиночного выстрела, предположительно из снайперской винтовки", - говорится в публикации.
Яськив - уроженец поселка Большие Бирки под Тернополем. Он родился 29 июля 1977 года и через 20 дней должен был встречать свой 44-й день рождения.
Сообщается также, что боец своей семьей не обзавелся и был холост.
"Соболезнуем родным и близким погибшего... Вечная ему память", - написал глава райсовета.
Как сообщили в 24 ОМБр имени короля Данила на странице в Facebook, старший солдат Яськив погиб во время выполнения боевого задания возле Золотого.
"Владимир находился на дежурстве и вел наблюдение за противником, когда оккупанты начали массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, противотанковых управляемых ракет и минометов 82-го калибра. Врагу был предоставлен адекватный ответ из разрешенных средств вооружения для подавления огневых точек противника. Но при смене позиции со старшим солдатом Яськивом произошло непоправимое... вражеский снайпер смертельно ранил Владимира", - рассказали побратимы.
В бригаде отметили, что Яськив навсегда останется в нашей памяти, как герой, который отдал свою жизнь за Украинское государство, свободное и независимое.
Боец ВСУ Владимир Яськив (фото: facebook.com/24th.brigade)
Ранее сообщалось, что перед этим вечером 8 июля на позиции около села Пески на фронте на Донбассе снайпер оккупантов убил 24-летнего воина ВСУ, сержанта Евгения Курасова. У него остались дома жена с двухмесячным ребенком.
Напомним, что 5 июля в результате обстрела боевиков погиб майор Богдан Бродовский из 93-й ОМБр "Холодный Яр". У погибшего осталась жена и четверо детей.