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Названо ім'я українського воїна, який загинув на фронті від кулі снайпера (фото)

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Донбас, Субота 10 липня 2021 15:14
Названо ім'я українського воїна, який загинув на фронті від кулі снайпера (фото) Колаж РБК-Україна: на Донбасі загинув боєць ЗСУ
Автор: Володимир Костирін

На Донбасі від кулі снайпера окупантів загинув 44-річний військовий ЗСУ Володимир Яськів - боєць 9 липня в зоні ООС отримав поранення в голову, яке виявилося несумісним з життям.

Про це 10 липня повідомив голова Тернопільської районної ради Віктор Козорог у своєму Facebook.

Володимир Богданович був призваний Тернопільським ОМТЦК та СП Тернопільської області.

На фронті був старшим стрільцем 1 механізованого відділення 1 механізованого взводу 1 механізованої роти 1 механізованого батальйону військової частини.

"За попередніми даними, військовий виконував завдання та отримав смертельне поранення в голову, внаслідок одиночного пострілу, ймовірно зі снайперської гвинтівки", - йдеться в публікації.

Яськів - уродженець селища Великі Бірки під Тернополем. Він народився 29 липня 1977 року і через 20 днів мав зустрічати свій 44-й день народження.

Повідомляється також, що боєць своєю сім'єю не обзавівся і був неодружений.

"Співчуваємо рідним і близьким загиблого... Вічна йому пам'ять", - написав голова райради.

Як повідомили в 24 ОМБр імені короля Данила на сторінці в Facebook, старший солдат Яськів загинув під час виконання бойового завдання біля Золотого.

"Володимир знаходився на чергуванні та вів спостереження за противником, коли окупанти почали масований обстріл з крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, протитанкових керованих ракет та мінометів 82-го калібру. Ворогу була надана адекватна відповідь з дозволених засобів озброєння для придушення вогневих точок противника. Але під час зміни позиції старшим солдатом Яськівим сталося непоправне...ворожий снайпер смертельно поранив Володимира", - розповіли побратими.

У бригаді зазначили, що Яськів назавжди залишиться в нашій пам'яті, як герой, який віддав своє життя за Українську державу, вільну і незалежну.

Названо ім'я українського воїна, який загинув на фронті від кулі снайпера (фото)Названо ім'я українського воїна, який загинув на фронті від кулі снайпера (фото)Названо ім'я українського воїна, який загинув на фронті від кулі снайпера (фото)

Боєць ЗСУ Володимир Яськів (фото: facebook.com/24th.brigade)

Раніше повідомлялося, що перед цим ввечері 8 липня на позиції біля села Піски на фронті на Донбасі снайпер окупантів вбив 24-річного воїна ЗСУ, сержанта Євгена Курасова. У нього залишилися вдома Дружина з двомісячною дитиною.

Нагадаємо, що 5 липня в результаті обстрілу бойовиків загинув майор Богдан Бродовський з 93-ї ОМБр"Холодний Яр". У загиблого залишилася дружина і четверо дітей.

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Збройні сили України Донбас погибли військові снайперы ООС
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