В пятницу на Донбассе погиб украинский военный, еще трое были ранены

На Донбассе за прошедшие сутки в результате обстрелов боевиков погиб украинский военнослужащий. Еще трое были ранены.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.

Кроме того, один военный получил ранения, еще двое - боевое травмирование. Бойцов доставили в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

Всего же за прошедшие сутки в районе ООС зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Зайцево боевики обстреляли позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Невельского враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Неподалеку Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершал обстрелы из минометов 120-го калибра.

В районе Троицкого боевики дважды вели огонь по нашим позициям из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новозвановки противник применял минометы 82-го калибра.

Неподалеку Новомихайловка враг обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Авдеевки оккупанты обстреляли бойцов ООС из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

А возле Орехово российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Крымское военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

Ситуация на Донбассе по состоянию на утро субботы

По состоянию на 7:00 утра субботы зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Мироновского боевики применили артиллерийские системы калибра 122-мм.

Недалеко от населенного пункта Водяное возле Донецка противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.

У Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели обстрел из артиллерийских систем калибра 122-мм.

Неподалеку Широкино российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

"Боевых потерь за текущие сутки среди украинских военных нет", - указано в сообщении.