Названо имя "слуги народа", который пошел против Зеленского: не голосовал за новый Кабмин

Верховная Рада на внеочередном заседании перезагрузила Кабмин и назначила новым премьером Дениса Шмыгаля. Отставку Алексея Гончарука депутаты приняли и утвердили новый состав правительства. Как оказалось, один из депутатов партии "Слуга народа" голосовал против такого решения, несмотря на то, что его коллеки в числе 228 депутатов голосовали "за". Таким "отщепенцем" оказался Дмитрий Костюк.

О своем решении он написал на своей Facebook-странице. По его словам, он голосовал не против нового правительства в целом, а против отдельных старых министров в нем и против голосования "пакетом".

"Голосую против" Не против нового правительства! А против старых отдельных министров в нем! И против голосования "пакетом", - написал Костюк.

Скриншот поста (Facebook)

Напомним, что Верховная рада Украины в среду, 4 марта, отправила в отставку главу правительства Алексея Гончарука и его Кабинет министров. Отставку Гончарука и его Кабмина поддержали 353 нардепа. Согласно предложению президента Владимира Зеленского, новым премьером назначен Денис Шмыгаль (вице-премьер, министр развития общин и территорий).