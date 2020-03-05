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Названо имя "слуги народа", который пошел против Зеленского: не голосовал за новый Кабмин

STYLERЖизнь    05.03.2020 - 13:18
Названо имя "слуги народа", который пошел против Зеленского: не голосовал за новый Кабмин
Один из нардепов голосовал против нового правительства (фото: facebook.com/DmytroKS)

Депутат Дмитрий Костюк голосовал против старых министров в новом правительстве

Верховная Рада на внеочередном заседании перезагрузила Кабмин и назначила новым премьером Дениса Шмыгаля. Отставку Алексея Гончарука депутаты приняли и утвердили новый состав правительства. Как оказалось, один из депутатов партии "Слуга народа" голосовал против такого решения, несмотря на то, что его коллеки в числе 228 депутатов голосовали "за". Таким "отщепенцем" оказался Дмитрий Костюк.

О своем решении он написал на своей Facebook-странице. По его словам, он голосовал не против нового правительства в целом, а против отдельных старых министров в нем и против голосования "пакетом".

"Голосую против" Не против нового правительства! А против старых отдельных министров в нем! И против голосования "пакетом", - написал Костюк.

Названо имя &quot;слуги народа&quot;, который пошел против Зеленского: не голосовал за новый КабминСкриншот поста (Facebook)

Напомним, что Верховная рада Украины в среду, 4 марта, отправила в отставку главу правительства Алексея Гончарука и его Кабинет министров. Отставку Гончарука и его Кабмина поддержали 353 нардепа. Согласно предложению президента Владимира Зеленского, новым премьером назначен Денис Шмыгаль (вице-премьер, министр развития общин и территорий).

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Новости Украины Слуга народа
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