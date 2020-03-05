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Названо ім'я "слуги народу", який пішов проти Зеленського: не голосував за новий Кабмін

STYLERЖиття    05.03.2020 - 13:18
Названо ім'я "слуги народу", який пішов проти Зеленського: не голосував за новий Кабмін
Один з нардепів голосував проти нового уряду (фото: facebook.com/DmytroKS)

Депутат Дмитро Костюк голосував проти старих міністрів в новому уряді

Верховна Рада на позачерговому засіданні перезавантажила Кабмін і призначила новим прем'єром Дениса Шмигаля. Відставку Олексія Гончарука депутати прийняли і затвердили новий склад уряду. Як виявилося, один з депутатів партії "Слуги народу" голосував проти такого рішення, незважаючи на те, що його коллеки в числі 228 депутатів голосували "за". Таким "відщепенцем" виявився Дмитро Костюк.

Про своє рішення він написав на своїй Facebook-сторінці. За його словами, він не голосував проти нового уряду в цілому, а проти окремих старих міністрів в ньому і проти голосування "пакетом".

"Голосую проти" Не проти нового уряду! А проти старих окремих міністрів в ньому! І проти голосування "пакетом", - написав Костюк.

Названо ім'я &quot;слуги народу&quot;, який пішов проти Зеленського: не голосував за новий Кабмін

Названо ім'я &quot;слуги народу&quot;, який пішов проти Зеленського: не голосував за новий КабмінСкріншот поста (Facebook)

Нагадаємо, що Верховна рада України в середу, 4 березня, відправила у відставку голову уряду Олексія Гончарука і його Кабінет міністрів. Відставку Гончарука і його Кабміну підтримали 353 нардепа. Згідно з пропозицією президента Володимира Зеленського, новим прем'єром призначений Денис Шмигаль (віце-прем'єр, міністр розвитку громад і територій).

"Слуга народу" проводить засідання фракції за участі Зеленського та Шмигаля У СН не вистачає голосів за новий склад Кабміну для голосування пакетом
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