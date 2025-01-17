Названо ім'я 10-го фіналіста Нацвідбору

З'явилися результати голосування, в якому українці обирали 10 фіналіста Національного відбору на Євробачення-2025. З великим "відривом" та неймовірною підтримкою глядачів в фінал вирвалася FIЇNKA (Ірина Вихованець).
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Суспільне".
Опитування, яке проходило в "Дії" тривало з 13 по 17 січня. І за цей час в ньому взяли участь понад 262 тисячі українців. Найбільшу кількість голосів та місце в фіналі Нацвідбору отримала FIЇNKA.
За неї проголосували майже 80 тисяч учасників опитування, тобто приблизно 30,40%. І тому Фіїнка з'явиться в фіналі Нацвідбору та змагатиметься з іншими 9 учасниками за можливість представити Україну на Євробаченні.
Повні версії пісень фіналістів буде оприлюднено вже 23 січня.
Співачці 31 рік, вона народилася в Івано-Франківській області. Ірина популяризує гуцульську культуру. Вона не лише співачка, а ще й акторка. Також Фіїнка має власний гумористичний проект на YouTube - "Ліжник TV".
FIЇNKA (фото: instagram.com/fiinka_official)
Артистка заміжня, її обранець - актор Юрій Вихованець. Разом вони виховують сина Владислава.
У 2022 році FIЇNKA брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2023 з піснею "Довбуш". В фіналі вона отримала 4 місце, а перемогу здобув гурт "Tvorchi" з піснею "Heart of Steel". На Євробаченні вони посіли 6 місце.
До слова, раніше FIЇNKA потрапила в скандал через підозри в плагіаті.
Окрім цього, нещодавно донька Фаріон відреагувала на скандал з учасником Нацвідбору, який репостив "жарти" про її маму.