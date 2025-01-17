Названо ім'я 10-го фіналіста Нацвідбору

Результати голосування за останнього фіналіста Нацвідбору

Опитування, яке проходило в "Дії" тривало з 13 по 17 січня. І за цей час в ньому взяли участь понад 262 тисячі українців. Найбільшу кількість голосів та місце в фіналі Нацвідбору отримала FIЇNKA.

За неї проголосували майже 80 тисяч учасників опитування, тобто приблизно 30,40%. І тому Фіїнка з'явиться в фіналі Нацвідбору та змагатиметься з іншими 9 учасниками за можливість представити Україну на Євробаченні.

Тож, тепер список всіх фіналістів має наступний вигляд:

FIЇNKA - "Культура"

Future Culture - "Waste My Time"

KHAYAT "HONOR"

KRYLATA - "STAY TRUE"

MOLODI - "my sea"

Ziferblat - "Bird of pray"

Абіє - "Дім"

ДК Енергетик - "Сіль"

Маша Кондратенко - "No time to cry"

Влад Шериф - "Wind of change".

Повні версії пісень фіналістів буде оприлюднено вже 23 січня.

Хто така FIЇNKA

Співачці 31 рік, вона народилася в Івано-Франківській області. Ірина популяризує гуцульську культуру. Вона не лише співачка, а ще й акторка. Також Фіїнка має власний гумористичний проект на YouTube - "Ліжник TV".

FIЇNKA (фото: instagram.com/fiinka_official)

Артистка заміжня, її обранець - актор Юрій Вихованець. Разом вони виховують сина Владислава.

У 2022 році FIЇNKA брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2023 з піснею "Довбуш". В фіналі вона отримала 4 місце, а перемогу здобув гурт "Tvorchi" з піснею "Heart of Steel". На Євробаченні вони посіли 6 місце.