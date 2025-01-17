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Названо ім'я 10-го фіналіста Нацвідбору

У голосуванні перемогла FIЇNKA (фото: instagram.com/fiinka_official)
Автор: Поліна Іваненко

З'явилися результати голосування, в якому українці обирали 10 фіналіста Національного відбору на Євробачення-2025. З великим "відривом" та неймовірною підтримкою глядачів в фінал вирвалася FIЇNKA (Ірина Вихованець).

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Суспільне".

Результати голосування за останнього фіналіста Нацвідбору

Опитування, яке проходило в "Дії" тривало з 13 по 17 січня. І за цей час в ньому взяли участь понад 262 тисячі українців. Найбільшу кількість голосів та місце в фіналі Нацвідбору отримала FIЇNKA.

 

За неї проголосували майже 80 тисяч учасників опитування, тобто приблизно 30,40%. І тому Фіїнка з'явиться в фіналі Нацвідбору та змагатиметься з іншими 9 учасниками за можливість представити Україну на Євробаченні.

Тож, тепер список всіх фіналістів має наступний вигляд:

  • FIЇNKA - "Культура"
  • Future Culture - "Waste My Time"
  • KHAYAT "HONOR"
  • KRYLATA - "STAY TRUE"
  • MOLODI - "my sea"
  • Ziferblat - "Bird of pray"
  • Абіє - "Дім"
  • ДК Енергетик - "Сіль"
  • Маша Кондратенко - "No time to cry"
  • Влад Шериф - "Wind of change".

Повні версії пісень фіналістів буде оприлюднено вже 23 січня. 

Хто така FIЇNKA

Співачці 31 рік, вона народилася в Івано-Франківській області. Ірина популяризує гуцульську культуру. Вона не лише співачка, а ще й акторка. Також Фіїнка має власний гумористичний проект на YouTube - "Ліжник TV".

FIЇNKA (фото: instagram.com/fiinka_official)

Артистка заміжня, її обранець - актор Юрій Вихованець. Разом вони виховують сина Владислава.

У 2022 році FIЇNKA брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2023 з піснею "Довбуш". В фіналі вона отримала 4 місце, а перемогу здобув гурт "Tvorchi" з піснею "Heart of Steel". На Євробаченні вони посіли 6 місце.

 

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