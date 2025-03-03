Названо ідеальний час для вечері: і це пізніше, ніж ви думаєте

Здоровий спосіб життя може бути ключовим у покращенні вашого загального самопочуття, оскільки суворий час прийому їжі покращує травлення, режим сну та регуляцію гормонів.

Коли саме треба вечеряти для гарного травлення, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.

Коли ідеальний час для вечері?

Дієтолог Хлоя Томас розкрила ідеальний час для останнього прийому їжі за день - і дотримання цього допоможе травленню, сну та регуляції гормонів.

За словами експерта, вечеря - це єдиний прийом їжі протягом дня, для якого потрібен певний час залежно від того, коли ви плануєте йти спати.

"Час прийому їжі може бути важливим для регуляції рівня енергії жіночих гормонів, їх травлення і навіть може впливати на сон", - розповіла вона.

Це пояснюється тим, що час прийому їжі може вплинути на циркадний ритм організму, який є життєво важливим для забезпечення хорошого нічного сну та здорового вечірнього розпорядку.

Що стосується останнього прийому їжі за день, Хлоя рекомендує їсти це за дві-три години до сну. Отже, якщо ви лягаєте спати о 23:00, плануйте вечеряти не пізніше 20:00.

"Це дає час для травлення перед сном і покращить ваш сон і зменшить будь-які проблеми з кислотним рефлюксом. Час прийому їжі також може покращити наш настрій і ясність розуму, тому що тривалі періоди голодування можуть призвести до дратівливості або туману в мозку", - пояснила експертка.

Що стосується сніданку, Хлоя каже, що це повністю залежить від індивідуальних потреб.

"Деяким людям це потрібно протягом однієї-двох годин після пробудження. Це може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові. Однак деяким людям корисно голодувати вранці, і це повністю залежить від людини", - сказала Хлоя.

Періодичне голодування пов’язують із втратою ваги та покращенням здоров’я серця, хоча воно підходить не всім. Для тих, хто намагається наростити м’язи, це може бути контрпродуктивним.

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