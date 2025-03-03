Названо идеальное время для ужина: и это позже, чем вы думаете

Здоровый образ жизни может быть ключевым в улучшении вашего общего самочувствия, поскольку строгое время приема пищи улучшает пищеварение, режим сна и регуляцию гормонов.

Когда именно надо ужинать для хорошего пищеварения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror .

Когда идеальное время для ужина?

Диетолог Хлоя Томас раскрыла идеальное время для последнего приема пищи за день - и соблюдение этого поможет пищеварению, сну и регуляции гормонов.

По словам эксперта, ужин - это единственный прием пищи в течение дня, для которого требуется определенное время в зависимости от того, когда вы планируете идти спать.

"Время приема пищи может быть важным для регуляции уровня энергии женских гормонов, их пищеварения и даже может влиять на сон", - рассказала она.

Это объясняется тем, что время приема пищи может повлиять на циркадный ритм организма, который является жизненно важным для обеспечения хорошего ночного сна и здорового вечернего распорядка.

Что касается последнего приема пищи за день, Хлоя рекомендует есть это за два-три часа до сна. Итак, если вы ложитесь спать в 23:00, планируйте ужинать не позднее 20:00.

"Это дает время для пищеварения перед сном и улучшит ваш сон и уменьшит любые проблемы с кислотным рефлюксом. Время приема пищи также может улучшить наше настроение и ясность ума, потому что длительные периоды голодания могут привести к раздражительности или туману в мозгу", - пояснила эксперт.

Что касается завтрака, Хлоя говорит, что это полностью зависит от индивидуальных потребностей.

"Некоторым людям это нужно в течение одного-двух часов после пробуждения. Это может помочь стабилизировать уровень сахара в крови. Однако некоторым людям полезно голодать по утрам, и это полностью зависит от человека", - сказала Хлоя.

Периодическое голодание связывают с потерей веса и улучшением здоровья сердца, хотя оно подходит не всем. Для тех, кто пытается нарастить мышцы, это может быть контрпродуктивным.

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