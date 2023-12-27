ua en ru
Ср, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Назван идеальный антипохмельный завтрак, который поможет вам чувствовать себя человеком

Среда 27 декабря 2023 08:30
UA EN RU
Назван идеальный антипохмельный завтрак, который поможет вам чувствовать себя человеком Что нужно есть на завтрак при похмелье (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Похмелье с утра вы можете чувствовать, если накануне перебрали с алкоголем. Помимо большого количества воды, которое нужно пить, очень важно в этот день правильно питаться, чтобы снова почувствовать себя человеком.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Metro.

Идеальный антипохмельный завтрак

Диетолог Кара Шоу рассказала, что вам нужно есть, чтобы быстрее прийти в себя от алкоголя.

По словам эксперта, ваш завтрак долджен содержать две ключевые вещи: во-первых, вам нужно вернуть уровень сахара в крови на нормальный уровень, а во-вторых, вы поддержать свою бедную печень, которая выполняет основную работу по расщеплению алкоголя.

"Если вы пили целый день, особенно много пива, коктейлей с высоким содержанием сахара или сладких коктейлей, вполне вероятно, что уровень сахара в крови упадет до утра" - сказала Кара.

"Чтобы поддержать уровень сахара в крови, в первую очередь завтракайте в течение 90 минут после пробуждения, но обязательно выбирайте вариант с высоким содержанием белка", - добавила она.

Когда дело доходит до печени, алкоголь оказывает на нее большую нагрузку, поэтому детоксикация потребует дополнительной поддержки. Вы можете получить нужное этому органу из достаточного количества белка, а также витаминов группы B и антиоксидантов.

Идеальный завтрак после похмелья - это:

  • 3 яйца, приготовленные любым способом
  • ½ стакана жареных грибов на оливковом масле
  • ½ авокадо
  • Немного феты
  • Горсть приготовленых помидоров
  • Капля оливкового масла

Яйца являются хорошим источником белка и богатым источником холина, который способствует детоксикации печени. Грибы являются хорошим источником витаминов группы B, которые поддерживают печень.

Авокадо - это полезный жир, богатый питательными веществами, такими как калий и витамин Е, а также клетчаткой, которая помогает выводить токсины. Фета обеспечивает дополнительный белок и источник B12, который придаст вам энергии после тяжелой ночи.

Приготовленные помидоры обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые помогают свести на нет воздействие алкоголя.

Оливковое масло содержит полифенолы и множество противовоспалительных свойств, которые помогают уменьшить окислительный стресс, который может вызвать чрезмерное употребление алкоголя.

Не забывайте сочетать это с большим количеством воды, чтобы восстановить водный баланс.

Как мы ранее писали, эти два недорогих напитка избавят вас от похмелья.

Кстати, диетолог рассказала, как питаться на праздники, чтобы остаться здоровыми.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Здоровая еда