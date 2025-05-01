Названо городину, яку не можна давати дітям: всі батьки повинні знати це

Яку городину не можна давати дітям

Йдеться про шпинат.

Ця листова зелень відома своїм багатим вмістом вітамінів (особливо K, A, C, фолієва кислота) та мінералів (залізо, кальцій, магній). Однак, поряд із цими корисними речовинами, шпинат містить високий рівень нітратів. Для дорослих та дітей старшого віку споживання шпинату у розумних кількостях є абсолютно безпечним, оскільки наш організм ефективно переробляє нітрати. Але для немовлят ситуація інша.

Травна система немовлят ще не повністю сформована, і вона містить певні бактерії, які можуть перетворювати нітрати на нітрити. Нітрити, потрапляючи в кров, можуть зв'язуватися з гемоглобіном – білком, що відповідає за транспортування кисню. Це призводить до утворення метгемоглобіну, який не здатен переносити кисень. Такий стан називається метгемоглобінемією, або "синдромом синього немовляти". Він може спричинити кисневе голодування тканин, що проявляється синюватим відтінком шкіри (особливо навколо рота, на руках і ногах), утрудненим диханням, втомою та, у важких випадках, може бути небезпечним для життя.

Особливо високий ризик метгемоглобінемії у немовлят до 6 місяців. Їхня травна система найбільш вразлива, а гемоглобін відрізняється від дорослого. Хоча ризик зменшується з віком, багато фахівців рекомендують обмежувати або повністю виключати шпинат (а також буряк та моркву, які теж можуть містити багато нітратів, особливо у домашніх пюре) з раціону дітей до 1 року, особливо якщо йдеться про пюре домашнього приготування.

Важливо зазначити, що ризик, пов'язаний з нітратами, значно вищий у домашніх пюре зі шпинату, буряка або моркви, ніж у комерційному дитячому харчуванні. Виробники дитячого харчування суворо контролюють рівень нітратів у своїй продукції і використовують сировину з низьким їх вмістом. Тому, якщо ви вирішили давати малюку пюре з цих овочів до року, краще обирати сертифіковане дитяче харчування.

Корисні поради для батьків

Уникайте давати шпинат немовлятам, особливо до 6 місяців, та будьте обережними до 1 року.

При приготуванні домашнього прикорму з овочів (особливо шпинату, буряка, моркви), які потенційно можуть містити багато нітратів, усвідомлюйте ризики для найменших.

Якщо ви сумніваєтесь або дитина має проблеми зі здоров'ям, обов'язково проконсультуйтеся з педіатром щодо введення конкретних продуктів.

Завжди уважно читайте рекомендації виробників дитячого харчування щодо віку введення продуктів.