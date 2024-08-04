Названо горіхи, які покращують роботу мозку та здоров'я очей

Фісташки цінуються гурманами не лише за яскравий смак, а за неймовірну користь для здоров'я. Такі горіхи коштують набагато дорожче інших видів. Така ціна пояснюється складністю їх вирощування і збирання врожаю.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Фісташки мають багато потенційних переваг для здоров’я. Вони також мають високий вміст білка, клітковини, вітамінів, мінералів і низький вміст насичених жирів, що робить їх здоровим вибором при дієті.
Вживання фісташок також може допомогти контролювати рівень цукру в крові.
Зокрема, споживання фісташок було пов’язане зі значним зниженням рівня цукру в крові натщесерце та покращенням чутливості до інсуліну.
Тому фісташки можуть бути корисними для профілактики або лікування діабету 2 типу, якщо їх використовувати разом з іншими методами лікування.
Вживання фісташок може позитивно впливати на ліпідний профіль (жири у крові, такі як холестерин і тригліцериди) і може захистити від хвороб серця.
Також споживання фісташок пов’язане зі значним зниженням загального холестерину і тригліцеридів.
Фісташки також можуть впливати на роботу мозку та настрій. Горіхи можуть покращувати когнітивні функції.
Фісташки мають пребіотичний ефект на мікробіоту кишківника. Пребіотики - це речовини, які сприяють росту корисних кишкових мікробів.
Фісташки багаті на каротиноїди, включаючи лютеїн і зеаксантин, які корисні для здоров'я очей. Ці сполуки діють як антиоксиданти в очах, захищаючи від окислювального пошкодження, спричиненого шкідливими вільними радикалами.
Фісташки містять різні антиоксиданти, такі як ресвератрол, флавоноїди і токофероли, які нейтралізують шкідливі вільні радикали і зменшують запалення в організмі.
Норма вживання фісташок - 20-40 г на день. Хоча деколи її можна збільшити до 50 г горіхів.
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