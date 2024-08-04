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Названы орехи, которые улучшают работу мозга и здоровья глаз

Чем фисташки полезны для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Фисташки ценятся гурманами не только за яркий вкус, но и за невероятную пользу для здоровья. Такие орехи стоят гораздо дороже других видов. Такая цена объясняется сложностью их выращивания и сбором урожая.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Польза для здоровья

Фисташки обладают многими потенциальными преимуществами для здоровья. Они также обладают высоким содержанием белка, клетчатки, витаминов, минералов и низким содержанием насыщенных жиров, что делает их здоровым выбором при диете.

Контроль уровня сахара в крови

Употребление фисташек может помочь контролировать уровень сахара в крови.

В частности, потребление фисташек было связано со значительным снижением уровня сахара в крови натощак и улучшением чувствительности к инсулину.

Поэтому фисташки могут быть полезны для профилактики или лечения диабета 2 типа, если их использовать вместе с другими методами лечения.

Улучшиться липидный профиль

Применение фисташек может оказывать положительное влияние на липидный профиль (жиры в крови, такие как холестерин и триглицериды) и может защитить от болезней сердца.

Также потребление фисташек связано со значительным понижением общего холестерина и триглицеридов.

Улучшают работу мозга

Фисташки могут влиять на работу мозга и настроение. Орехи могут улучшать когнитивные функции.

Положительное влияние на микробиот кишечника

Фисташки оказывают пребиотический эффект на микробиот кишечника. Пребиотики - это вещества, способствующие росту полезных кишечных микробов.

Улучшают здоровье глаз

Фисташки богаты каротиноидами, включая лютеин и зеаксантин, которые полезны для здоровья глаз. Эти соединения действуют как антиоксиданты в глазах, защищая от окислительного повреждения, вызванного вредными свободными радикалами.

Противовоспалительные свойства

Фисташки содержат различные антиоксиданты, такие как ресвератрол, флавоноиды и токоферолы, нейтрализующие вредные свободные радикалы и уменьшающие воспаление в организме.

Норма фисташек в день

Норма употребления фисташек - 20-40 г в день. Хотя иногда ее можно увеличить до 50 г орехов.

 

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