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Названо головний колір 18 жовтня, який прикличе успіх. Важливі поради на день від астролога

П'ятниця 18 жовтня 2024 08:24
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Названо головний колір 18 жовтня, який прикличе успіх. Важливі поради на день від астролога Астрологічний прогноз на 18 жовтня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

У п'ятницю, 18 жовтня, настає один з найвдаліших днів для нових справ. До того ж Венера, яку називають "малим щастям", може суттєво вплинути на життя деяких людей.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що готує для нас цей день та які кольори можуть принести успіх.

Прогноз астропогоди на 18 жовтня

У п'ятницю настає несприятливий період для стоматологічних і хірургічних втручань, великих грошових трат, усіх заходів, пов’язаних з ризиком та авантюрами.

Але варто врахувати, що 18 жовтня - один з найсприятливіших днів жовтня для нових справ і важливих рішень, творчих змін, відвідування перукарні, оформлення шлюбу, юридичних справ, будівництва. Настає день примирення, справедливості, внутрішнього комфорту та миру.

"Головна умова - зберігати гармонію та рівновагу. День накопичення грошей та майна. Рекомендується займатись хатніми справами. Корисними будуть фізичні навантаження та будь-яке очищення організму. Не бажано вживати м’ясну їжу, краще надати перевагу рибі та грибам", - радить Соловйова.

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Гороскоп на п'ятницю (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на 18 жовтня

У п'ятницю настає день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

"18 жовтня з'являється ідеальна можливість, можна насолодитися тим, що вам найбільше до вподоби: улюблена музика, кіно, театр, музей, виставки, показ мод, антикварний магазин, ювелірні прикраси, спа-салон, найбажаніші десерти та приємне товариство - усе, що пов’язане з Венерою, буде збалансовувати енергії дня", - розповіла експерт.

Активувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Астролог радить оточити себе живими квітами (особливо трояндами). Також можна відвідати сад або оранжерею, це допоможе збалансувати свій стан природною красою.

"Приділіть час будь-якій творчості. Не зайвими будуть романтичні сюрпризи: підготуйте невеличкий подарунок для вашої другої половинки, щоб зробити фінал цього тижня яскравим і по-венеріанські приємним", - радить Соловйова.

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