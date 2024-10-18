Назван главный цвет 18 октября, который призовет успех. Важные советы на день от астролога

В пятницу, 18 октября, наступает один из самых удачных дней для новых дел. К тому же Венера, которую называют "малым счастьем", может оказать существенное влияние на жизнь некоторых людей.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что готовит для нас этот день и какие цвета могут принести успех.

Прогноз астропогоды на 18 октября

В пятницу наступает неблагоприятный период для стоматологических и хирургических вмешательств, больших денежных трат, всех мероприятий, связанных с риском и авантюрами.

Но стоит учесть, что 18 октября - один из самых благоприятных дней октября для новых дел и важных решений, творческих перемен, посещения парикмахерской, оформления брака, юридических дел, строительства. Наступает день примирения, справедливости, комфорта и мира.

"Главное условие - сохранять гармонию и равновесие. День накопления денег и имущества. Рекомендуется заниматься домашними делами. Полезными будут физические нагрузки и любое очищение организма. Не желательно употреблять мясную пищу, лучше предпочесть рыбу и грибы", - советует Соловьева.

Гороскоп на пятницу (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на 18 октября

В пятницу наступает день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

"18 октября появляется идеальная возможность, можно насладиться тем, что вам больше всего нравится: любимая музыка, кино, театр, музей, выставки, показ мод, антикварный магазин, ювелирные украшения, спа-салон, самые желанные десерты и приятное общество - все , что связано с Венерой, будет приносить баланс в энергию дня", - рассказала эксперт.

Активировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Астролог советует окружить себя живыми цветами (особенно розами). Также можно посетить сад или оранжерею, это поможет сбалансировать свое состояние природной красотой.

"Уделите время любому творчеству. Не лишними будут романтические сюрпризы: подготовьте небольшой подарок для вашей второй половинки, чтобы сделать финал этой недели ярким и по-венериански приятным", - советует Соловьева.