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У чотирьох знаків Зодіаку здійсняться мрії. Карти Таро обіцяють їм початок нового життя

Четвер 17 жовтня 2024 21:05
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У чотирьох знаків Зодіаку здійсняться мрії. Карти Таро обіцяють їм початок нового життя Таро-гороскоп на 18 жовтня (ілюстрація: freeepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У п'ятницю, 18 жовтня, доля ощасливить представників чотирьох знаків Зодіаку. Цей день може надовго їм запам'ятатися, як один із найкращих та найщасливіших.

Кому Таро-гороскоп на п'ятницю обіцяє втілення мрії, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Риби

Вже 18 жовтня ви можете зрозуміти, що всі проблеми залишились у минулому. Цей день подарує вам привід для радості, мрії почнуть здійснюватися. Не забувайте про тих, хто потребує вашої уваги. Постарайтеся знайти баланс між кар'єрою та особистим життям, так ви зумієте досягти успіху в усіх сферах свого життя.

Діва

Карти Таро обіцяють вам незвичайні пригоди. У п'ятницю ви можете зустріти людей, яких вже давно забули. Не бійтеся, відлуння минулого не принесе вам проблеми. Прислухайтеся до порад, які ви почуєте цього дня, вони допоможуть вам виконати усі свої бажання.

Стрілець

Всесвіт вирішив подати вам важливий знак. У п'ятницю ви зможете зрозуміти, в якому напрямку рухатись далі. І початок нового життя стане для вас справжнім сюрпризом. Дозвольте собі забути про смугу невдач, вона вже у минулому.

Терези

Карти Таро обіцяють вам великі сюрпризи та дуже хороші новини. Відкиньте сумніви та почніть втілювати свої мрії у життя. Все у ваших руках, пам'ятайте про це. Не дозволяйте страхам позбавити вас щастя, боріться за нього щосили.

Раніше стало відомо, які знаки Зодіаку відчують магію Венери.

Крім цього, читайте Таро-гороскоп до кінця тижня.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Your Tango, Parade.

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