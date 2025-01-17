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Названо фрукт, який категорично не можна їсти при головному болі

Який продукт не можна їсти при головному болі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Мігрень часто може заважати повноцінному життю через важкі пульсуючі болі. Лікар назвала продукт, який варто уникати при такому стані, адже він може лише погіршити ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler)) з посиланням на сайт The Mirror.

Симптоми мігрені

Також безпосередньо перед мігренню можуть виникнути такі симптоми, такі як втома, тяга до їжі, спрага та перепади настрою. 

Як уникнути мігрені

З раціону слід виключити алкоголь, особливо газований, а також продукти, здатні спровокувати напад головного болю. 

Ні в якому разі не можна економити на сні - спати слід стільки, щоб відчувати себе задовільно. Рекомендується спати в добре провітреній кімнаті. При труднощах із засинанням добре допомагає півгодинна прогулянка перед сном, теплий або гарячий душ.  

Людям, схильним до мігрені, слід уникати місць з сильними звуковими або світловими подразниками - дискотек, барів з гучною музикою, оскільки вони можуть стати причиною нападів болю.

Також варто мінімізувати стресові ситуації і переживання, дотримуватись режиму робота - відпочинок, щоб уникнути перевтоми.

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