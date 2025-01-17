Назван фрукт, который категорически нельзя есть при головной боли

Симптомы мигрени

Также непосредственно перед мигренью могут возникнуть такие симптомы, как усталость, тяга к еде, жажда и перепады настроения.

Как избежать мигрени

Из рациона следует исключить алкоголь, особенно газированный, а также продукты, способные спровоцировать приступ головной боли.

Ни в коем случае нельзя экономить на сне - спать следует столько, чтобы чувствовать себя удовлетворительно. Рекомендуется спать в хорошо проветренной комнате. При трудностях с засыпанием хорошо помогает получасовая прогулка перед сном, теплый или горячий душ.

Людям, склонным к мигрени, следует избегать мест с сильными звуковыми или световыми раздражителями - дискотек, баров с громкой музыкой, поскольку они могут стать причиной приступов боли.

Также стоит минимизировать стрессовые ситуации и переживания, соблюдать режим работа - отдых, чтобы избежать переутомления.