Назван фрукт, который категорически нельзя есть при головной боли

Мигрень часто может мешать полноценной жизни из-за тяжелых пульсирующих болей. Врач назвала продукт, который стоит избегать при таком состоянии, ведь он может лишь усугубить ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler)) со ссылкой на сайт The Mirror.
Также непосредственно перед мигренью могут возникнуть такие симптомы, как усталость, тяга к еде, жажда и перепады настроения.
Из рациона следует исключить алкоголь, особенно газированный, а также продукты, способные спровоцировать приступ головной боли.
Ни в коем случае нельзя экономить на сне - спать следует столько, чтобы чувствовать себя удовлетворительно. Рекомендуется спать в хорошо проветренной комнате. При трудностях с засыпанием хорошо помогает получасовая прогулка перед сном, теплый или горячий душ.
Людям, склонным к мигрени, следует избегать мест с сильными звуковыми или световыми раздражителями - дискотек, баров с громкой музыкой, поскольку они могут стать причиной приступов боли.
Также стоит минимизировать стрессовые ситуации и переживания, соблюдать режим работа - отдых, чтобы избежать переутомления.
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