Названо фактори, які призводять до різкого збільшення ваги взимку

Свята

Холодні місяці часто сповнені затишних зустрічей з друзями та сім’єю та ситної їжі. Збільшення часу сидіння вдома в поєднанні з жирною їжею, яка відрізняється від звичайного раціону, призводить до збільшення ваги.

айбільший фактор, який впливає на збільшення ваги - це споживання калорій.

Гормональні збої

Як худнути взимку

голодними. Це призводить до переїдання.