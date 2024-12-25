Названо фактори, які призводять до різкого збільшення ваги взимку

Взимку через холод та меншу активність люди можуть стрімко набирати вагу. Певні способи допоможуть уникнути цього та привести тіло у форму.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health.
Свята
Холодні місяці часто сповнені затишних зустрічей з друзями та сім’єю та ситної їжі. Збільшення часу сидіння вдома в поєднанні з жирною їжею, яка відрізняється від звичайного раціону, призводить до збільшення ваги.
айбільший фактор, який впливає на збільшення ваги - це споживання калорій.
Гормональні збої
голодними. Це призводить до переїдання.
Раніше тренер повідомляв про продукти, які містять найбільше калорій.
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