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Названо фактори, які призводять до різкого збільшення ваги взимку

Чому люди стрімко набирають вагу взимку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Взимку через холод та меншу активність люди можуть стрімко набирати вагу. Певні способи допоможуть уникнути цього та привести тіло у форму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health.

Свята

Холодні місяці часто сповнені затишних зустрічей з друзями та сім’єю та ситної їжі. Збільшення часу сидіння вдома в поєднанні з жирною їжею, яка відрізняється від звичайного раціону, призводить до збільшення ваги.

айбільший фактор, який впливає на збільшення ваги - це споживання калорій.

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Як худнути взимку

 голодними. Це призводить до переїдання.

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