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Названы факторы, которые приводят к резкому увеличению веса зимой

Почему люди стремительно набирают вес зимой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зимой из-за холода и меньшей активности люди могут стремительно набирать вес. Определенные способы помогут избежать этого и привести тело в форму.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health.

Праздники

Холодные месяцы часто полны уютных встреч с друзьями и семьей и сытной еды. Увеличение времени сидения дома в сочетании с жирной пищей, которая отличается от обычного рациона, приводит к увеличению веса.

фактор, который влияет на увеличение веса - это потребление калорий.

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голодными. Это приводит к перееданию.

 

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