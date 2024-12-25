Названы факторы, которые приводят к резкому увеличению веса зимой

Праздники

Холодные месяцы часто полны уютных встреч с друзьями и семьей и сытной еды. Увеличение времени сидения дома в сочетании с жирной пищей, которая отличается от обычного рациона, приводит к увеличению веса.

фактор, который влияет на увеличение веса - это потребление калорий.

Гормональные сбои

Как худеть зимой

голодными. Это приводит к перееданию.