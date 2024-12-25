Названы факторы, которые приводят к резкому увеличению веса зимой

Зимой из-за холода и меньшей активности люди могут стремительно набирать вес. Определенные способы помогут избежать этого и привести тело в форму.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health.
Праздники
Холодные месяцы часто полны уютных встреч с друзьями и семьей и сытной еды. Увеличение времени сидения дома в сочетании с жирной пищей, которая отличается от обычного рациона, приводит к увеличению веса.
фактор, который влияет на увеличение веса - это потребление калорий.
Гормональные сбои
голодными. Это приводит к перееданию.
Ранее тренер сообщал о продуктах, которые содержат больше всего калорий.
Также мы писали о 5 способах, которые помогут похудеть раз и навсегда без всяких диет.