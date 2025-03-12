Названо екзотичний фрукт, який бореться з високим холестерином і діабетом

Чим корисний фрукт

Драконовий фрукт отримав свою назву через лускатий зовнішній вигляд і яскраво-рожеву шкірку. Всередині він білий або червоний з дрібним чорним насінням.

Кожен фрукт наповнений вітамінами, мінералами та поживними речовинами, які необхідні для функціонування людського організму. Порція плодів дракона може містити менше 60 калорій, а також багато заліза, магнію та клітковини.

Плід дракона наповнений антиоксидантами, такими як беталаїни та вітамін С, які можуть допомогти зменшити запалення та окислювальний стрес.

Крім того, фрукт багатий вітамінами С і групи B, які можуть зміцнити імунну систему та підвищити рівень енергії.

М’якоть також наповнена антиоксидантами, які захищають клітини від нестабільних молекул, званих вільними радикалами, які пов’язані з хронічними захворюваннями та старінням.

Дослідження порівняло антиоксидантні властивості 17 тропічних фруктів і ягід і виявило, що пітахая найкраще захищає певні жирні кислоти від пошкодження вільними радикалами.

Драконовий фрукт може допомогти знизити рівень холестерину та підтримати здоров'я серця. Він містить клітковину, антиоксиданти та жирні кислоти, які знижують "поганий" рівень холестерину.

Він також має низький глікемічний індекс, що важливо, оскільки це означає, що фрукт не насичує кров своїм природним цукром і не викликає стрибків рівня глюкози.

Його природний високий вміст клітковини (на 100 г) також допомагає підтримувати стабільний рівень глюкози в крові. Його сильна волокнистість допомагає довше відчувати ситість, що призводить до меншої спокуси перекусити та потенційно втрати ваги.

Пітахая (фото: Freepik)

Кому не можна їсти фрукт

Драконовий фрукт зазвичай безпечний для більшості людей, але існують деякі випадки, коли його споживання варто обмежити або уникати:

алергії - якщо у вас є алергія на тропічні фрукти, такі як ківі чи манго, існує ймовірність, що ви також можете бути алергічні до драконового фрукта

проблеми з шлунково-кишковим трактом - люди з певними шлунково-кишковими захворюваннями, такими як гастрит або виразка шлунка, повинні обережно ставитися до вживання цього фрукта, оскільки він може викликати подразнення

прийом ліків - якщо ви приймаєте ліки, що впливають на рівень цукру або холестерину в крові, слід проконсультуватися з лікарем

Вас може зацікавити