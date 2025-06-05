Названо єдину країну у світі, яка може прогодувати себе самостійно: це не Україна

Уявіть собі, що уся міжнародна торгівля продовольством припинилася. Які країни у такій ситуації могли б себе забезпечити продуктами, а які - ні?

Саме це питання хвилювало дослідників з Геттінгенського університету в Німеччині та Единбурзького університету. Вони проаналізували дані про виробництво продуктів харчування у 186 країнах світу й отримали просто шокуючі дані.

Єдина країна у світі, яка може бути повністю самодостатньою у всіх 7 ключових групах продуктах харчування - це Гаяна. На другому місці опинилися Китай та В'єтнам, які зможуть забезпечити для потреб населення 6 з 7 категорій.

Лише одна з 7 країн може виконати квоту у 5 або більше групах продуктів харчування, і більшість з них - це країни Європи та Південної Америки. Третина країн може бути самозабезпеченими у 2 або менше групах: 25 країн в Африці, 10 - у Карибському басейні та 7 у Європі.

І найкритичніша ситуація у шести країнах, які не зможуть досягти самозабезпечення в жодній групі продуктів харчування. Це Афганістан, Об'єднані Арабські Емірати, Ірак, Макао, Катар і Ємен.

Економічні союзи, що складаються з кількох країн, демонстрували схожі закономірності. Наприклад, Рада співробітництва арабських держав Перської затоки на Близькому Сході може забезпечити населення лише м'ясом, а профспілки у Західній Африці та Карибському басейні досягають цього показника лише для двох груп. Жоден економічний союз не виробляє достатньо овочів, щоб прогодувати все своє населення.

Саме тому, щоб заповнити прогалини та задовольнити харчові потреби свого населення, більшість країн покладаються на торгівлю. І багато з них залежать від одного торгівельного партнера для понад половини свого імпорту, що робить їх особливо вразливими для ринкових потрясінь.

65% країн можуть забезпечити населення м'ясом, країни Африки на південь від Сахари - мають дефіцит. Африканські країни та Океанія - мають проблеми з молочними продуктами, і загалом це проблема у 44% країн.

Майже всі європейські країни можуть забезпечити себе молочними продуктами, але інші продукти - частково у дефіциті.

Лише 25% країн можуть забезпечити себе рибою та морепродуктами. 45% - бобовими, горіхами та насінням, 47% - фруктами та 24% - овочами.

Які країни можуть забезпечити себе харчуванням (скриншот)