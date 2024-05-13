Назван единственный способ, который поможет предотвратить рак
Раннее обнаружение и диагностика рака является ключом к успешному его лечению. Регулярно следует проходить скрининги, чтобы вовремя обнаружить заболевание.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Svij.doc.
Почему нужно проходить скрининг
Врачи отметили, что единственным надежным методом является скрининг, который помогает обнаружить рак до появления симптомов и значительно облегчает лечение.
Важно, что скрининг меланом регулярно не производится. Поэтому нужно обратить внимание при появлении любых симптомов:
- изменение размера, формы или цвета родинки
- появление подозрительной родинки
- зуд, боль или кровоточивость родинки
Также во избежание рака молочной железы нужно регулярно проходить маммографию с 40 лет. Симптомы, которые должны насторожить:
- шишка или уплотнение в груди
- изменение кожи груди, такие как покраснение, шелушение или вовлечение
- выделение из соска, не являющегося молоком
- изменение формы или размера груди
- боль в груди
От 21 до 29 лет женщинам нужно проходить скрининг Папаниколау каждые три года.
В возрасте 25 лет тестирование на вирус папилломы человека, каждые 5 лет.
Инфекция коварна и может никоим образом не проявиться длительное время, даже при осмотре у гинеколога. Поскольку большинство женщин могут не догадываться, что имеют ВПЧ, важно время от времени проходить тестирование на наличие вируса.
Тест проводится, чтобы проверить, есть ли ДНК вируса в клетках шейки матки. Первичный тест на наличие ВПЧ могут производить отдельно от Пап-теста.
К симптомам рака шейки матки относят:
- необычные влагалищные выделения
- влагалищное кровотечение после полового акта или между менструациями
- боль во время полового акта
- боль в тазу
- неприятный запах из влагалища
Как предотвратить рак легких
Рекомендуемый скрининг с использованием низкодозовой спиральной компьютерной томографии. Кто в группе риска, то это нужно делать каждый год.
К насторожительным симптомам относятся:
- кашель, который не проходит
- буль в груди
- одышка
- кровь в мокроте
- потеря веса
- храп
- усталость
- повторяющиеся инфекции легких
Ранее мы сообщали, какие продукты повышают риск заболеть раком.
Также мы писали, где пациенты с онкологией могут бесплатно лечиться в Украине.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.