Назван единственный способ, который поможет предотвратить рак

Раннее обнаружение и диагностика рака является ключом к успешному его лечению. Регулярно следует проходить скрининги, чтобы вовремя обнаружить заболевание.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу медицинского сообщества Svij.doc.

Почему нужно проходить скрининг

Врачи отметили, что единственным надежным методом является скрининг, который помогает обнаружить рак до появления симптомов и значительно облегчает лечение.

Важно, что скрининг меланом регулярно не производится. Поэтому нужно обратить внимание при появлении любых симптомов:

изменение размера, формы или цвета родинки

появление подозрительной родинки

зуд, боль или кровоточивость родинки

Также во избежание рака молочной железы нужно регулярно проходить маммографию с 40 лет. Симптомы, которые должны насторожить:

шишка или уплотнение в груди

изменение кожи груди, такие как покраснение, шелушение или вовлечение

выделение из соска, не являющегося молоком

изменение формы или размера груди

боль в груди

От 21 до 29 лет женщинам нужно проходить скрининг Папаниколау каждые три года.

В возрасте 25 лет тестирование на вирус папилломы человека, каждые 5 лет.

Инфекция коварна и может никоим образом не проявиться длительное время, даже при осмотре у гинеколога. Поскольку большинство женщин могут не догадываться, что имеют ВПЧ, важно время от времени проходить тестирование на наличие вируса.

Тест проводится, чтобы проверить, есть ли ДНК вируса в клетках шейки матки. Первичный тест на наличие ВПЧ могут производить отдельно от Пап-теста.

К симптомам рака шейки матки относят:

необычные влагалищные выделения

влагалищное кровотечение после полового акта или между менструациями

боль во время полового акта

боль в тазу

неприятный запах из влагалища

Как предотвратить рак легких

Рекомендуемый скрининг с использованием низкодозовой спиральной компьютерной томографии. Кто в группе риска, то это нужно делать каждый год.

К насторожительным симптомам относятся: