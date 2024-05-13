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Назван единственный способ, который поможет предотвратить рак

Понедельник 13 мая 2024 20:01
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Назван единственный способ, который поможет предотвратить рак Какой способ поможет избежать рака (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Раннее обнаружение и диагностика рака является ключом к успешному его лечению. Регулярно следует проходить скрининги, чтобы вовремя обнаружить заболевание.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Svij.doc.

Почему нужно проходить скрининг

Врачи отметили, что единственным надежным методом является скрининг, который помогает обнаружить рак до появления симптомов и значительно облегчает лечение.

Важно, что скрининг меланом регулярно не производится. Поэтому нужно обратить внимание при появлении любых симптомов:

  • изменение размера, формы или цвета родинки
  • появление подозрительной родинки
  • зуд, боль или кровоточивость родинки

Также во избежание рака молочной железы нужно регулярно проходить маммографию с 40 лет. Симптомы, которые должны насторожить:

  • шишка или уплотнение в груди
  • изменение кожи груди, такие как покраснение, шелушение или вовлечение
  • выделение из соска, не являющегося молоком
  • изменение формы или размера груди
  • боль в груди

От 21 до 29 лет женщинам нужно проходить скрининг Папаниколау каждые три года.

В возрасте 25 лет тестирование на вирус папилломы человека, каждые 5 лет.

Инфекция коварна и может никоим образом не проявиться длительное время, даже при осмотре у гинеколога. Поскольку большинство женщин могут не догадываться, что имеют ВПЧ, важно время от времени проходить тестирование на наличие вируса.

Тест проводится, чтобы проверить, есть ли ДНК вируса в клетках шейки матки. Первичный тест на наличие ВПЧ могут производить отдельно от Пап-теста.

К симптомам рака шейки матки относят:

  • необычные влагалищные выделения
  • влагалищное кровотечение после полового акта или между менструациями
  • боль во время полового акта
  • боль в тазу
  • неприятный запах из влагалища

Как предотвратить рак легких

Рекомендуемый скрининг с использованием низкодозовой спиральной компьютерной томографии. Кто в группе риска, то это нужно делать каждый год.

К насторожительным симптомам относятся:

  • кашель, который не проходит
  • буль в груди
  • одышка
  • кровь в мокроте
  • потеря веса
  • храп
  • усталость
  • повторяющиеся инфекции легких

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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