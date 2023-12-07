Названо єдиний правильний метод зберігання бананів. Тільки так вони не будуть чорніти

Банани - досить популярний фрукт, особливо його люблять купувати взимку. Але якщо ви не фанат перезрілої м'якоті та вам не подобається бачити почорнілу шкірку, вам точно варто дізнатися про єдиний та правильний метод зберігання смачних й корисних плодів.

Як правильно зберігати банани, аби вони не чорніли й не псувалися, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express .

Чи можна зберігати банани у фруктовій вазі

Експерт Гарі Елліс розповів, що багато хто звик класти банани поруч з іншими фрукти. Зазвичай для цього використовують спеціальну вазу або ж просто красиву тарілку.

Втім, це зовсім неправильний метод зберігання бананів. За словами експерта, ці фрукти не треба класти поруч з іншими. Банани мають зберігатися окремо від іншої їжі.

"Банани виділяють газ етилен й стають темними, тому, теоретично, щоб зберегти їх стиглими, ви повинні запобігти проходженню газу вниз і навколо плоду. Одне ключове правило щодо бананів - тримати їх подалі від інших продуктів", - пояснив експерт.

Чому банани псуються (фото: freepik.com)

Банани будуть швидко чорніти й псуватися, якщо ви будете зберігати їх у вазі чи контейнері поруч з апельсинами, сливами, персиками, інжирами та авокадо.

Як зберігати банани правильно

Експерт радить підвішувати банани. Це зручно робити, якщо ви купуєте їх у зв'язці. Також ви можете обмотати стебла бананів харчовою плівкою.