Назван единственный правильный метод хранения бананов. Только так они не будут чернеть

Бананы - довольно популярный фрукт, особенно его любят покупать зимой. Но если вы не фанат перезрелой мякоти и вам не нравится видеть почерневшую кожуру, вам точно стоит узнать единственный и правильный метод хранения вкусных и полезных плодов.

Как правильно хранить бананы, чтобы они не чернели и не портились, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express .

Можно ли хранить бананы во фруктовой вазе

Эксперт Гарри Эллис рассказал, что многие привыкли класть бананы рядом с другими фруктами. Обычно для этого используют специальную вазу или просто красивую тарелку.

Впрочем, это совсем неправильный метод хранения бананов. По словам эксперта, эти фрукты не нужно класть рядом с другими. Бананы должны храниться отдельно от другой пищи.

"Бананы выделяют газ этилен и становятся темными, поэтому теоретически, чтобы сохранить их спелыми, вы должны предотвратить прохождение газа вниз и вокруг плода. Одно ключевое правило в отношении бананов - держать их подальше от других продуктов", - пояснил эксперт.

Почему бананы портятся (фото: freepik.com)

Бананы будут быстро чернеть и портиться, если вы будете хранить их в вазе или контейнере рядом с апельсинами, сливами, персиками, инжирами и авокадо.

Как хранить бананы правильно

Эксперт советует подвешивать бананы. Это удобно делать, если вы покупаете их в связке. Также вы можете обмотать стебли бананов пищевой пленкой.