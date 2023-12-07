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Назван единственный правильный метод хранения бананов. Только так они не будут чернеть

Четверг 07 декабря 2023 19:28
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Назван единственный правильный метод хранения бананов. Только так они не будут чернеть Где можно хранить бананы (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Бананы - довольно популярный фрукт, особенно его любят покупать зимой. Но если вы не фанат перезрелой мякоти и вам не нравится видеть почерневшую кожуру, вам точно стоит узнать единственный и правильный метод хранения вкусных и полезных плодов.

Как правильно хранить бананы, чтобы они не чернели и не портились, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Можно ли хранить бананы во фруктовой вазе

Эксперт Гарри Эллис рассказал, что многие привыкли класть бананы рядом с другими фруктами. Обычно для этого используют специальную вазу или просто красивую тарелку.

Впрочем, это совсем неправильный метод хранения бананов. По словам эксперта, эти фрукты не нужно класть рядом с другими. Бананы должны храниться отдельно от другой пищи.

"Бананы выделяют газ этилен и становятся темными, поэтому теоретически, чтобы сохранить их спелыми, вы должны предотвратить прохождение газа вниз и вокруг плода. Одно ключевое правило в отношении бананов - держать их подальше от других продуктов", - пояснил эксперт.

Назван единственный правильный метод хранения бананов. Только так они не будут чернетьПочему бананы портятся (фото: freepik.com)

Бананы будут быстро чернеть и портиться, если вы будете хранить их в вазе или контейнере рядом с апельсинами, сливами, персиками, инжирами и авокадо.

Как хранить бананы правильно

Эксперт советует подвешивать бананы. Это удобно делать, если вы покупаете их в связке. Также вы можете обмотать стебли бананов пищевой пленкой.

"Это сохранит их свежими дольше, поскольку пленка задерживает этиленовый газ в верхней части фрукта, откуда он выделяется, и не позволяет ему распространяться и подвергать воздействию газа другие плоды", - отметил эксперт.

Раньше мы уже рассказывали, что картофель не испортится и не прорастет до весны, если хранить его рядом с этим фруктом.

Кроме этого, недавно стало известно, что с вами произойдет, если будете есть слишком много сладкого.

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