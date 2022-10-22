Названы даты осенних каникул в школах Киева

Осенние каникулы в Киеве у школьников начнутся 31 октября и продолжатся до 6 ноября.

"Согласно рекомендованной структуре учебного года, с 31 октября в Киеве для школьников начнутся осенние каникулы", - сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По словам чиновника, сейчас в стране нет причин для их переноса.

Отмечается, что до начала каникул столичные учебные заведения продолжат работу в очном, смешанном и дистанционном форматах.

Заведения дошкольного образования во время каникул продолжат работу в формате, в котором сейчас работают.

"До начала каникул учебные заведения Киева продолжат работу в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая безопасность и придерживаясь алгоритма действий на случай, если воздушную тревогу объявили до начала обучения", – сказал он.

Добавим, что в других городах вероятны смещения каникул и переносы дат - на принятие таких решений влияет ситуация безопасности и возможности энергосистем в конкретных областях.

Когда осенние каникулы начнутся в других городах

В Тернополе каникулы перенесли на неделю, они начнутся 31 октября. Также в Департаменте управления образования и науки города допускается, что зимой дети будут учиться дистанционно.

Во Львове осенние каникулы перенесли на зиму.

В Ровно осенние каникулы решили объединить с зимними.

В Ивано-Франковске каникулы начнутся 24-25 декабря и продлятся до февраля.