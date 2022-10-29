Названо чудо-продукт, який відновить посічені кінчики та стимулюватиме ріст волосся

Всі дівчата мріють мати гарне і здорове волосся. Відновити і подолати сухість пошкодженого волосся допоможе простий та усім відомий продукт.

Суттєво покращити стан волосся допоможе желатин. Напівпрозора та безбарвна речовина має перевагу в тому, що містить елементи, які необхідні для здоров’я волосся.

У желатині є колаген, білок та амінокислотами, які діють безпосередньо на волокно волосся, щоб зробити їх більш стійким. Також містить протеїни, які зволожують, збільшують густоту ламкого волосся та додають блиску.

Основною причиною, чому пошкоджується волосся, є стрес. Через це волосся випадає, залишаючи його без сили рости. Використання неякісного шампуню також може вплинути на ріст і здоров’я.

Як використовувати желатин

Потрібно нагріти 250 мл води в каструлі й коли вона почне кипіти, зняти з вогню та додати 20 г желатину та 50 г гелю алое вера. Все необхідно добре перемішати, щоб інгредієнти добре змішалися. Потім дати суміші охолонути і зберігати в холодильнику. ЇЇ використовувати порібно як маску для волосся раз на тиждень.

Спосіб застосування: нанести на вологе волосся на 10 хвилин, потім ретельно змити холодною водою. З першого застосування волосся стане м’яким, шовковистим та зволоженим.

Гель алое вера зволожить та зміцнить шкіру.

Желатинова маска для збільшення об'єму волосся

Для приготування цієї маски потрібно:

1 столова ложка оцту;

100 води;

1 столова ложка меду;

1 столова ложка порошку желатину.

Використовується її потрібно після миття голови. Оцет має властивість стягувати лусочки волосяного волокна і запобігати випаданню. Крім того, він миттєво надає волоссю блиску.

Мед відомий своїми захисними, поживними та зволожуючими речовинами. Підходить для всіх типів волосся: зволожує сухе і очищає жирне.

Спочатку нагрійте воду, зніміть її з вогню і додайте желатин. Добре перемішайте та додайте всі інші інгредієнти до отримання кремоподібної консистенції. Потім нанесіть маску на волосся, розподіляючи її від коренів до кінчиків. Залиште на 10 хвилин та ретельно змийте.