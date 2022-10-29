Назван чудо-продукт, который восстановит секущиеся кончики и будет стимулировать рост волос
Все девушки мечтают иметь красивые и здоровые волосы. Восстановить и преодолеть сухость поврежденных волос поможет простой и всем известный продукт.
Об этом пишет SantePlus.
Существенно улучшить состояние волос поможет желатин. Полупрозрачное и бесцветное вещество имеет преимущество в том, что содержит элементы, которые необходимы для здоровья волос.
В желатине есть коллаген, белок и аминокислоты, которые действуют непосредственно на волокно волос, чтобы сделать их более устойчивым. Также содержит протеины, которые увлажняют, увеличивают густоту ломких волос и придают блеск.
Основной причиной, почему повреждаются волосы, является стресс. Из-за этого волосы выпадают, оставляя их без силы расти. Использование некачественного шампуня может также повлиять на рост и здоровье.
Как использовать желатин
Нужно нагреть 250 мл воды в кастрюле и когда она начнет кипеть, снять с огня и добавить 20 г желатина и 50 г геля алоэ вера. Все нужно хорошо перемешать, чтобы ингредиенты хорошо смешались. Затем дать смеси остыть и хранить в холодильнике. Ее использовать нужно как маску для волос раз в неделю.
Нанести на влажные волосы на 10 минут, затем тщательно смыть холодной водой. С первого применения волосы станут мягкими, шелковистыми и увлажненными.
Гель алоэ вера увлажнит и укрепит кожу.
Желатиновая маска для увеличения объема волос
Для приготовления этой маски нужно:
- 1 столовая ложка уксуса;
- 100 воды;
- 1 столовая ложка меда;
- 1 столовая ложка порошка желатина.
Используется ее нужно после мытья головы. Уксус обладает свойством стягивать чешуйки волосяного волокна и предотвращать выпадение. Кроме того, он мгновенно придает волосам блеск.
Мед известен своими защитными, питательными и увлажняющими веществами. Подходит для всех типов волос: увлажняет сухие и очищает жирные.
Сначала нагрейте воду, снимите ее с огня и добавьте желатин. Хорошо перемешайте и добавьте все остальные ингредиенты для получения кремообразной консистенции. Затем нанесите маску на волосы, распределяя ее от корней до кончиков. Оставьте на 10 минут и тщательно смойте.
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