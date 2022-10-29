Назван чудо-продукт, который восстановит секущиеся кончики и будет стимулировать рост волос

Все девушки мечтают иметь красивые и здоровые волосы. Восстановить и преодолеть сухость поврежденных волос поможет простой и всем известный продукт.

Существенно улучшить состояние волос поможет желатин. Полупрозрачное и бесцветное вещество имеет преимущество в том, что содержит элементы, которые необходимы для здоровья волос.

В желатине есть коллаген, белок и аминокислоты, которые действуют непосредственно на волокно волос, чтобы сделать их более устойчивым. Также содержит протеины, которые увлажняют, увеличивают густоту ломких волос и придают блеск.

Основной причиной, почему повреждаются волосы, является стресс. Из-за этого волосы выпадают, оставляя их без силы расти. Использование некачественного шампуня может также повлиять на рост и здоровье.

Как использовать желатин

Нужно нагреть 250 мл воды в кастрюле и когда она начнет кипеть, снять с огня и добавить 20 г желатина и 50 г геля алоэ вера. Все нужно хорошо перемешать, чтобы ингредиенты хорошо смешались. Затем дать смеси остыть и хранить в холодильнике. Ее использовать нужно как маску для волос раз в неделю.

Нанести на влажные волосы на 10 минут, затем тщательно смыть холодной водой. С первого применения волосы станут мягкими, шелковистыми и увлажненными.

Гель алоэ вера увлажнит и укрепит кожу.

Желатиновая маска для увеличения объема волос

Для приготовления этой маски нужно:

1 столовая ложка уксуса;

100 воды;

1 столовая ложка меда;

1 столовая ложка порошка желатина.

Используется ее нужно после мытья головы. Уксус обладает свойством стягивать чешуйки волосяного волокна и предотвращать выпадение. Кроме того, он мгновенно придает волосам блеск.

Мед известен своими защитными, питательными и увлажняющими веществами. Подходит для всех типов волос: увлажняет сухие и очищает жирные.

Сначала нагрейте воду, снимите ее с огня и добавьте желатин. Хорошо перемешайте и добавьте все остальные ингредиенты для получения кремообразной консистенции. Затем нанесите маску на волосы, распределяя ее от корней до кончиков. Оставьте на 10 минут и тщательно смойте.