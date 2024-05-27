Названо автомобілі, які категорично не можна купувати вживаними

Зазвичай люди купують вживані авто, щоб заощадити гроші. Автомобільні експерти назвали машини, які не варто купувати вживаними, щоб не втратити кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Автомобілі Fiat Chrysler

Першими у списку вживаних автомобілів, яких слід уникати, є ті, що знаходяться під маркою Fiat Chrysler Automobiles (FCA), а саме моделі Chrysler, Dodge, Jeep.

В такі автомобілі інвестують значні кошти в косметичні/розважальні компоненти та нехтують якістю механічної конструкції.

Автомобілі Fiat Chrysler (фото: bestlifeonline.com)

Певні спортивні автомобілі

Володіти спортивним автомобілем є мрією багатьох, і щоб уникнути високої ціни, деякі покупці вирішують купити уживаний. Однак, згідно з даними експерта з автомобілей, варто уникати поширених моделей, таких як Ford Mustang, Chevy Camaro та Dodge Charger.

Розкішні спортивні автомобілі від Porsche та Lamborghini також є дещо ризикованими, оскільки їх або "підтримують у найкращій формі", або "з ними поводять як із гоночними автомобілями та зношують по максимуму".

Ford Mustang (фото: wikipedia.org)

Моделі з ранніми версіями CVT

Експерти також радять відмовитися від транспортних засобів, які були обладнані безступінчастою коробкою передач.

Коробка передач, відома як CVT, стала новим поколінням і сьогодні більшість транспортних засобів оснащені нею. Однак ранні автомобілі, особливо модельний ряд Nissan, були пронизані проблемами, які потребували заміни коробки після приблизно 80 тисяч км.

Люксові моделі

Подібно до спортивних автомобілів, ви можете придбати розкішні автомобілі значно дешевше, купуючи їх уживаними. Однак навіть з такими заощадженнями це може бути не найкращим кроком.

Такі авто мають високі витрати на обслуговування, дуже швидко зношуються після певного пробігу і знецінюються.

Чому не варто купувати дорогі вживані авто (фото: bestlifeonline.com)

Ранні електромобілі

Купівля вживаного електромобіля може здатися заощадженням грошей.

Якщо ви твердо налаштовані на придбання електромобіля, то не варто купувати старі моделі. У перших електричних моделях, таких як Nissan Leaf, були акумулятори, які починали швидко зношуватись та зменшували запас ходу.

Nissan Leaf (фото: wikipedia.org)

Автомобілі, які здавали в оренду

Автомобіль, який колись був орендованим, тобто таким, яким користувалися кілька водіїв протягом кількох років, також не є найкращим вибором.

Все тому, що такі машини не берегли, тому вони не в найкращому стані.

Коли найкраще оглядати авто

Для огляду автомобіля краще вибрати ясний день з сухою погодою. Дощ буде заважати нормальному огляду, а пізніше, після мийки, з-під бруду, яким була вкрита машина, можуть вилізти неприємні "сюрпризи".

Запитайте дозволу на зйомку, і зробіть невелику фотосесію. Це буде стимулювати продавця щоб в день, коли ви вирішите купити його машину, на ній стояли ті ж колеса, не з'явилося нових зовнішніх дефектів. Фотографії будуть доказом того, що ви зафіксували ціну автомобіля в такому стані, в якому було товар продемонстровано продавцем.