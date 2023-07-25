Названо 7 суперфудів, які потрібно обов'язково включити в раціон

Квашена капуста

Така капуста містить мало вуглеводів, багато клітковини, вітаміни С, К2 та інші нутрієнти. В одній порції капусти міститься більше вітаміну С, ніж в будь-якому іншому продукті. Квашену капусту можна вважати хорошим пробіотиком, що сприяє хорошому травленню.

Рукола

Хрестоцвітий овоч в якому багато фітонутрієнтів - калій, магній, кальцій, вітамін С, що позитивно впливає на здоров'я печінки та має протизапальну дію. Також рукола містить сполуку оксид азоту, що корисно для лібідо та серцево-судинної системи.

Лосось

Найкраще вибирати промисловий лосось та який містить багато жиру. В такій рибі дуже багато омега-3 жирних кислот, калію, цинку і кальцію, що позитивно впливають на роботу мозку та здоров'я кісток.

Печінка тріски

Печінка тріски так само як лосось містить багато омега-3. Також цей продукт містить вітаміни А, К2, Д і йод, що позитивно впливають на здоров'я кісток, шкіри та знижують ризики інфекційних захворювань.

Яловичий стейк

У стейку співвідношення жиру до білка 2:1, що корисно для організму. Яловичина містить багато амінокислот, заліза, вітамінів групи B, цинку, що позитивно впливають на працездатність та роботу серцево-судинної системи.

Горіх пекан

Порівняно з іншими горіхами в пекані найменше засвоюваних вуглеводів. До того ж в цьому горіху відмінне співвідношення корисного жиру до білка - 7:1. Також пекан містить багато цинку, та вітаміну В1, що корисно для нервової системи, також містить мідь, який сприяє сповільненню процесу старіння.

Оливкова олія

Оливкова олія багата вітамінами А, групи B, Д і К. Цей продукт допомагає знизити рівень холестерину та цукру в крові, також сповільнює поділ злоякісних клітин.