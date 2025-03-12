Названо 7 продуктів, які швидко виводять нікотин з організму

Вода

Вода - це найпростіший і найефективніший спосіб вивести токсини. Нікотин швидко виводиться через нирки, тому потрібно пити щонайменше 1,5–2 літри чистої води на день. Це допоможе зменшити симптоми відмови від куріння та поліпшити загальне самопочуття.

Цитрусові

Лимони, апельсини, грейпфрути та інші цитрусові багаті на вітамін С, який допомагає організму швидше позбутися нікотину. До того ж ці фрукти зміцнюють імунну систему та покращують стан шкіри.

Броколі

Броколі містять велику кількість вітамінів В5 і С, які допомагають організму краще протистояти наслідкам куріння. Крім того, цей овоч сприяє очищенню легенів і нормалізації метаболізму. Не дарма цей овоч називають "ліками".

Імбир

Імбир має потужні детоксикаційні властивості. Він допомагає очистити організм, покращує кровообіг і зміцнює імунітет. Також імбир допомагає зменшити тягу до куріння. Додавайте його в страви для пікантного смаку, або просто в чай з лимоном.

Шпинат

Листя шпинату містять фолієву кислоту, яка допомагає організму відновитися після впливу нікотину. Також шпинат позитивно впливає на нервову систему, допомагаючи знизити стрес, що виникає після відмови від куріння.

Морква

Морква містить вітаміни А, С і К, які сприяють виведенню токсинів і відновленню шкіри після впливу нікотину. Також морква допомагає зменшити рівень стресу та покращує роботу серцево-судинної системи.

Зелений чай

Цей напій містить антиоксиданти, які допомагають організму очиститися від шкідливих речовин. Зелений чай також сприяє виведенню нікотину через піт та сечу, покращує метаболізм і заспокоює нервову систему.

Які найважчі дні відмови від нікотину?

Люди можуть відчувати найсильніші симптоми абстиненції протягом перших кількох днів або кількох тижнів після припинення. Після закінчення цього часу стане легше.

Експерти також радять уникати певної їжі та напоїв, таких як гостра та солодка їжа, алкоголь, кофеїн або будь-які речовини, що викликають тягу до нікотину.

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