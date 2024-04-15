6 овочів, які краще їсти виключно сирими

Болгарський перець

Такий овоч багатий антиоксидантами та містить велику кількість вітаміну С.

Часто його смажать на грилю або запікають, але так ви втрачаєте багато вітамінів.

Болгарський перець є одним із найкращих овочів для вживання в сирому вигляді через його численні переваги для здоров’я, включаючи зменшення запалення та може зменшити ризик ревматоїдного артриту та остеоартриту та діабету.

Один середній перець має багато вітаміну С - майже 150% добової норми. При термічній обробці частина вітамінів руйнується. Найкраще додати його в салати або використовувати як перекус.

Буряк

Зазвичай його додають у борщ та вінегрет. Але він чудово підходить для салатів у сирому вигляді.

У сирому буряку багато антиоксидантів, які допомагають зменшити й запобігти запаленням, знизити кров’яний тиск та уникнути хвороби серця.

Буряк містить також такі поживні речовини, як вітаміни групи B, залізо та клітковину.

Можна натерти буряк, моркву, яблуко та заправити лимонним соком та олією.

Кабачки

Сирі молоді кабачки чимось схожі на авокадо, тому вони чудово підійдуть для легких овочевих салатів.

Середній кабачок містить близько 33 калорій, понад 2 г білка, 2 г клітковини, вітамін А, вітамін С і калій. Це важливі елементи для функціонування організму.

Цвітна капуста

У цвітній капусті мало калорій, багато клітковини, вітамінів С і К, сульфорафану та холіну. Останній допомагає підтримувати структуру клітинних мембран та бере участь у виробництві нейротрансмітера, який впливає на здоров’я мозку.

Сира цвітна капуста схожа на звичайну білокачанну капусту. Її потрібно добре вимити та розібрати на суцвіття.

Важливо, що поживні речовини втрачаються під час варіння. Краще додати в овочеві салат.

Цибуля

Цибулю часто вживають в сирому вигляді, додають до салатів, соусів і сендвічів.

Вона в сирому вигляді має більшу кількість сіркоорганічних сполук або хімічних речовин, які мають протиракові ефекти.

Також цибуля містить вітаміни групи B, які відіграють ключову роль в обміні речовин, утворенню еритроцитів та підтримці функцій нервової системи.

Вона є джерелом калію, який відповідає за баланс рідини, передачу нервових імпульсів та інші процеси в організмі.

Морква

Такий овоч додають в гарячі страви, суп та борщ. Сира морква є здоровою закускою, багата вітаміном А, К і клітковиною.

Також допомагає контролювати рівень цукру в крові та покращує травлення.

В моркві багато калію, який балансує рівень натрію та допомагає виводити його надлишки з організму, що знижує навантаження на серце й регулює кров'яний тиск.