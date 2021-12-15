Названо 6 неожиданных способов, которые помогут вам заработать с помощью автомобиля

Такси

Самый первый способ, который сразу приходит на ум многим – это такси. Действительно, этот способ сейчас стал самым простым.

Службы такси предлагают водителям гибкие условия работы, которые позволяют выезжать всего на несколько часов в день или только по выходным.

Для такой работы ваш автомобиль должен быть экономичным и дешевым в обслуживании, а салон – подходящим для перевозки пассажиров.

Еще один хороший вариант, если вы часто ездите в командировки – воспользоваться сервисом по поиску попутчиков. Это позволит сэкономить на бензине, познакомиться с интересными людьми и сделает ваши поездки более интересными.

Личный водитель

Этот вариант подходит для постоянной работы, так как многие сайты пестрят объявлениями о поиске водителей с личным автомобилем.

Будьте внимательны при заключении договора – оцените все риски, размеры оплаты, амортизацию и то, сколько автомобиль потеряет в цене при определенных условиях работы.

Доставка

Ранее доставка товаров была привязана к магазину или ресторану. Теперь можно стать доставщиком с помощью специального приложения. Такая поездка обычно оплачивается лучше, чем перевозка пассажиров.

Аренда автомобиля

Вы редко выезжаете на своем автомобиле, и он просто стоит в гараже или на стоянке? Это отличный способ получить доход со своего железного коня. Вы можете зарегистрировать машину в компании, которая занимается каршерингом и отдавать его во временное пользование.

Реклама

Многие компании готовы платить за размещение рекламы на автомобиле. Будьте осторожны, для такой рекламы понадобится соответствующее разрешение. Иначе – вам не избежать проблем с контролирующими органами.

Няня

Еще один новый способ небольшого заработка. Для него необязательно устраиваться личным водителем на постоянной основе.

Вы можете забирать друзей ваших детей из школы или детского садика, и развозить по домам за небольшую оплату, которая поможет компенсировать затраты на топливо.