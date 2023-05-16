Названо 5 речей, які категорично не можна тримати у спальні

Здоров'я та краса - це те, до чого прагне кожна людина. Однак, без повноцінного сну досягти цього практично неможливо. Щоб почуватися краще, необхідно забезпечити якісний сон. А для цього потрібно прибрати деякі речі зі спальні.

Робочі предмети

Сімейний терапевт Аарон Келсі розповів, що робочий ноутбук та інші предмети, варто тримати якомога далі від спальної кімнати. Це покращить сон та гармонію у парі.

"Все, що створює внутрішню потребу "бути продуктивним", "звертати увагу", "братися до роботи" або якимось чином відволікати вас від вашого партнера чи сну, має зберігатися в іншому місці", - каже психолог.

Також це може стати причиною стресу та занепокоєння. Такі предмети будуть заважати відпочити.

Спортивний інвентар

Спорт допомагає розслабитися та налаштовують на позитив. Однак, якщо спортивний інвентар знаходиться у спальні, то це може стати на заваді відпочинку.

Електронні пристрої

Комп'ютер, телевізор, ігрові консолі та телефони можуть сильно відволікати в спальні. Вони можуть заважати сну, створювати відчуття дистанції між партнерами та заважати близькості. Тому краще їх зберігати у іншій кімнаті.

Сімейні фотографії

Клінічний психолог Ненсі Б. Ірвін з Лос-Анджелеса пояснив, що в спальні потрібно зберігати лише фотографії себе та свого партнера.

"Сімейні фотографії, діти, собаки тощо можуть бути в іншій кімнаті. Вони абсолютно важливі, але не повинні заважати усамітненню пари", - каже вона.

Подарунки від колишніх

За словами психотерапевта Хізера Інгленда, хоч би якими важливими були подарунки від колишнього чи колишньої, їх слід прибрати зі спальні. Все тому, що такі речі точно не сподобають людині, з якою ви зараз у стосунках.

"Уявіть свої почуття, якби ви знайшли у вашого коханого коробку з цінними сувенірами з минулих стосунків. Ви, ймовірно, поставили б питання, чи сумує він, чи вона за своїм минулим партнером", - сказала вона.

В результаті може здатись, що колишній є третьою особою у ваших відносинах", - сказала вона.