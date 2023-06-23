Названы 7 продуктов, которые улучшают настроение: включите их в рацион
Очень часто мы сталкиваемся со стрессом, тревожностью и даже депрессией. Однако, можно поднять настроение и облегчить симптомы депрессии с помощью продуктов.
Эксперты издания realbuzz.com рассказали, какие продукты улучшают настроение.
Грибы
Грибы не просто отличны на вкус, но и содержат много витамина D, что способствует улучшению настроения и хорошему самочувствию.
Витамин D является важным питательным веществом, необходимым для поддержания здоровой иммунной системы.
Если у вас нет времени готовить грибы, пытайтесь как можно больше гулять на улице. Это может помочь повысить уровень витамина D и улучшить настроение.
Яйца
Яйца, как всем известно, невероятно просты в приготовлении. К тому же, содержат много питательных веществ, в частности витамин В12.
Из-за дефицита этого витамина, вы можете ощущать усталость, потерю мотивации, бессилие и даже депрессию.
Если у вас закончились дома яйца, есть другие продукты, богатые B12, например сыр и скумбрия.
Брокколи
Брокколи содержит минерал - хром, помогающий повысить в мозге уровень серотонина и мелатонина, что способствует улучшению настроения и облегчает симптомы депрессии.
Кроме того, продукт содержит витамины С и К, которые защищают иммунную систему и поддерживают здоровье костей.
Авокадо
Авокадо содержит большое количество калия, лютеина и омега-3 кислот, также борющихся с депрессией. Также этот продукт содержит витамин B9, способствующий бодрости и успокоению.
Если вы не любите авокадо, можно заменить ее фасолью, чечевицей, шпинатом и зеленью.
Черника
Черника не только может поднять настроение, а также помогает предотвратить хронические заболевания и онкологии.
Также эта ягода может быть отличным легким перекусом, помогающим обуздать голод.
Черный шоколад
Когда у вас плохое настроение, поправить ситуацию поможет шоколад. Просто отломите 2 квадратика шоколада с высоким содержанием какао (минимум 80 процентов).
Темный шоколад помогает утолить боль, бороться депрессией и улучшить настроение.
Миндаль
Несмотря на высокую калорийность этого ореха, содержание белка в миндале делает его идеальным перекусом. Он способствует длительному ощущению сытости. Этот орех также содержит магний, который очень важен в борьбе со стрессом.
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