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Названы 7 продуктов, которые улучшают настроение: включите их в рацион

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Пятница 23 июня 2023 17:11
Названы 7 продуктов, которые улучшают настроение: включите их в рацион Какие продукты улучшают настроение (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Очень часто мы сталкиваемся со стрессом, тревожностью и даже депрессией. Однако, можно поднять настроение и облегчить симптомы депрессии с помощью продуктов.

Эксперты издания realbuzz.com рассказали, какие продукты улучшают настроение.

Грибы

Грибы не просто отличны на вкус, но и содержат много витамина D, что способствует улучшению настроения и хорошему самочувствию.

Витамин D является важным питательным веществом, необходимым для поддержания здоровой иммунной системы.

Если у вас нет времени готовить грибы, пытайтесь как можно больше гулять на улице. Это может помочь повысить уровень витамина D и улучшить настроение.

Яйца

Яйца, как всем известно, невероятно просты в приготовлении. К тому же, содержат много питательных веществ, в частности витамин В12.

Из-за дефицита этого витамина, вы можете ощущать усталость, потерю мотивации, бессилие и даже депрессию.

Если у вас закончились дома яйца, есть другие продукты, богатые B12, например сыр и скумбрия.

Брокколи

Брокколи содержит минерал - хром, помогающий повысить в мозге уровень серотонина и мелатонина, что способствует улучшению настроения и облегчает симптомы депрессии.

Кроме того, продукт содержит витамины С и К, которые защищают иммунную систему и поддерживают здоровье костей.

Авокадо

Авокадо содержит большое количество калия, лютеина и омега-3 кислот, также борющихся с депрессией. Также этот продукт содержит витамин B9, способствующий бодрости и успокоению.

Если вы не любите авокадо, можно заменить ее фасолью, чечевицей, шпинатом и зеленью.

Черника

Черника не только может поднять настроение, а также помогает предотвратить хронические заболевания и онкологии.

Также эта ягода может быть отличным легким перекусом, помогающим обуздать голод.

Черный шоколад

Когда у вас плохое настроение, поправить ситуацию поможет шоколад. Просто отломите 2 квадратика шоколада с высоким содержанием какао (минимум 80 процентов).

Темный шоколад помогает утолить боль, бороться депрессией и улучшить настроение.

Миндаль

Несмотря на высокую калорийность этого ореха, содержание белка в миндале делает его идеальным перекусом. Он способствует длительному ощущению сытости. Этот орех также содержит магний, который очень важен в борьбе со стрессом.

Раньше мы писали о том, какие продукты воруют вашу молодость.

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