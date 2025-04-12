Названо 4 знаки Зодіаку, які зірвуть з неба всі зорі: хто головний улюбленець долі

Рак

Цей період відкриє перед вами нові можливості, які довгий час здавались недосяжними. Всесвіт буквально підштовхує вас в центр уваги, настав час сяяти. Ви можете отримати підтримку там, де не чекали. Важливо не соромитись проявляти себе і приймати сюрпризи від долі.

Терези

Настав ваш зірковий час! Те, що приносило проблеми та невдачі, нарешті зникне. Час обирати не зручне, а справжнє - без компромісів із собою. Дозвольте собі жити в гармонії, навіть якщо доведеться розставити всі крапки над "і". Успіх на вашому боці, а тому не проґавте свій рідкісний шанс.

Стрілець

На вас чекають нові можливості, які можуть змінити вашу траєкторію руху. Все, що здавалося "не на часі", раптом отримає шанс на реалізацію. Це момент прориву, але він вимагає сміливості та внутрішньої ясності. Важливо вчасно сказати "так" і не розмінювати себе на дрібниці.

Риби

Доля допоможе тобі нарешті зняти рожеві окуляри - але не з болем, а зі вдячністю. Ви зрозумієте, що насправді важливо, і зможете обрати шлях, який веде до внутрішнього спокою. У стосунках можливі щирі розмови, нові союзи або несподіване примирення. Ухвалюйте інтуїтивні рішення - вони виведуть туди, де на вас давно чекають.