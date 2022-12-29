Названо 3 українські ягоди, які треба їсти взимку. Вони суперкорисні!

Які три ягоди надзвичайно корисні взимку

"Знаєте в чому наша сила? В нашій землі, яка в усі пори року дає нам саме ті речовини, які роблять нас особливо міцними, витривалими, непереможними, більш стійкими до хвороб. Взимку - це наші рідні ягоди: калина, шипшина та барбарис", - пише експертка.

Після морозів ці ягоди накопичують в собі найбільшу концентрацію антиоксидантів, біологічно активних речовин, які зменшують запальні процеси, пов'язані з менш активним зимовим способом життя і хронічним стресом.

Також зменшують руйнівні наслідки шкідливої їжі, мають антиракову дію, сприяють відновленню всіх клітин, позитивно впливають на роботу імунної та нервової систем.

Калина

Ця ягода багата легкозасвоюваним вітаміном С, при стресах різного роду допомагає організму адаптуватися і не "зламатися".

Є джерелом кверцетину, цинку, селену, та деяких амінокислот, які впливають на синтез гормонів, зокрема, гормонів щитоподібної залози та наднирників, зменшують пошкодження кори наднирників, яке виникає при тривалому стресі. Нормалізує роботу серця, має протинабрякову та противірусну дію.

Завдяки дубильним речовинам, органічним кислотам - покращує травлення та засвоєння їжі.

Взимку корисно пити чай з калини (фото: freepik.com)

Багата пектинами та фітостеринами. Пектини - це природній "детокс", поглинають все шкідливе та токсичне. Фітостерини запобігають утворенню атеросклеротичних "бляшок" та налипання їх на судини.

"Склянка калинового чаю взимку - це суцільна користь. Проте знаходяться люди, які стверджують, що "калину не можна тим, в кого низький тиск", чи у кого подагра, артрит, тромбофлебіт, камені, виразка в шлунку. Можна. З огляду на вміст корисних речовин. Не робити концентровані настої тим, у кого виразка шлунку, бо в ягодах багато органічних кислот", - пояснює дієтологиня.

Шипшина

За словами Скиталінської, це майже український аналог зеленого китайського чаю, але навіть кращий.

"В ній, як і в чаї, багато різних катехінів - одного з найцінніших компонентів чаю. А ще в ній багато вітаміну С, який підтримує синтез дуже важливого білка - колагену, а це здорові судини, зменшений ризик їхніх розривів", - пише Скиталінська.

Настій із шипшини нормалізує рівень холестерину, покращує утворення та виділення жовчі. А також засвоєння жиророзчинних вітамінів, активує відновлення ушкоджених клітин, стимулює опірність організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища.

Шипшиновий настій покращує травлення (фото: freepik.com)

Барбарис

Ця ягода також багата вітаміном С, пектинами, антоціанами та каротиноїдами. Саме тому всі перелічені плоди мають червоний колір.

Містить речовину берберин, яка сповільнює розвиток атеросклерозу та утворення атеросклеротичних бляшок. Живить кишкові бактерії, які виробляють протизапальні та протиракові речовини.

Саме протиракова активність берберину добре вивчена. Він впливає на багато видів раку: меланома, лейкемія, гліобластома, рак кишківника, печінки та інші.

Плоди барбарису позитивно впливають на засвоєння глюкози, тому ягода має антидіабетичну дію.

Для одержання користі достатньо жменю плодів помити, потовкти і залити гарячою водою у приблизній пропорції 1:5. Тоді настоювати до охолодження води. Процідити і вживати декілька разів в день по пів склянки-склянці.

Ягоди барбарису багаті на вітамін С (фото: freepik.com)

"У такому разі ви одержуватимете вітамін С протягом дня і це дуже важливо, бо цей вітамін людським організмом не синтезується і не накопичується. А в період зими, стресів, підвищеного ризику застуд, вітаміну С потрібно більше, ніж у звичайному стані", - додає Скиталінська.

Особливо корисно випити пів склянки настою після їди, наприклад, в якій багато простих вуглеводів та жиру. Це випічка, солодощі, смажена їжа з борошняними виробами.

Тому що така їжа спричинює утворення великої кількості вільних радикалів, які ушкоджують всі клітини організму, погіршуючи роботу. А антиоксиданти ягідних настоїв блокують вільні радикали.