Названы 3 украинские ягоды, которые нужно есть зимой. Они суперполезны!

Какие три ягоды чрезвычайно полезны зимой

"Знаете в чем наша сила? В нашей земле, которая во все времена года дает нам именно те вещества, которые делают нас особенно крепкими, выносливыми, непобедимыми, более устойчивыми к болезням. Зимой - это наши родные ягоды: калина, шиповник и барбарис" , - пишет эксперт.

После морозов эти ягоды накапливают в себе наибольшую концентрацию антиоксидантов, биологически активных веществ, уменьшающих воспалительные процессы, связанные с менее активным зимним образом жизни и хроническим стрессом.

Также уменьшают разрушительные последствия вредной пищи, обладают антираковым действием, способствуют восстановлению всех клеток, положительно влияют на работу иммунной и нервной систем.

Калина

Эта ягода богата легкоусвояемым витамином С, при стрессах разного рода помогает организму адаптироваться и не "сломаться".

Является источником кверцитина, цинка, селена и некоторых аминокислот, которые влияют на синтез гормонов, в частности, гормонов щитовидной железы и надпочечников, уменьшают повреждение коры надпочечников, возникающее при длительном стрессе. Нормализует работу сердца, оказывает противоотечное и противовирусное действие.

Благодаря дубильным веществам, органическим кислотам - улучшает пищеварение и усвоение пищи.

Зимой полезно пить чай с калины (фото: freepik.com)

Богата пектинами и фитостеринами. Пектины - это естественный "детокс", поглощающий все вредное и токсичное. Фитостерины предотвращают образование атеросклеротических "бляшек" и налипают их на сосуды.

"Стакан калинового чая зимой - это сплошная польза. Однако находятся люди, утверждающие, что "калину нельзя тем, у кого низкое давление", или у кого подагра, артрит, тромбофлебит, камни, язва в желудке. Можно. Учитывая содержание полезных веществ. Не делать концентрированные настои тем, у кого язва желудка, потому что в ягодах много органических кислот", - объясняет диетология.

Шиповник

По словам Скиталинской, это почти украинский аналог зеленого китайского чая, но даже лучше.

"В нем, как и в чае, много разных катехинов - одного из самых ценных компонентов чая. А еще в нем много витамина С, который поддерживает синтез очень важного белка - коллагена, а это здоровые сосуды, уменьшен риск их разрывов", - пишет Скиталинская.

Настой из шиповника нормализует уровень холестерина, улучшает образование и выделение желчи. А также усвоение жирорастворимых витаминов, активирует восстановление поврежденных клеток, стимулирует сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам внешней среды.

Настой из шиповника улучшает пищеварение (фото: freepik.com)

Барбарис

Эта ягода также богата витамином С, пектинами, антоцианами и каротиноидами. Именно поэтому все перечисленные плоды имеют красный цвет.

Содержит вещество берберин, которое замедляет развитие атеросклероза и образование атеросклеротических бляшек. Питает кишечные бактерии, производящие противовоспалительные и противораковые вещества.

Именно противораковая активность берберина хорошо изучена. Он влияет на многие виды рака: меланома, лейкемия, глиобластома, рак кишечника, печени и другие.

Плоды барбариса оказывают положительное влияние на усвоение глюкозы, поэтому ягода оказывает антидиабетическое действие.

Для получения пользы достаточно пригоршню плодов помыть, растолочь и залить горячей водой в приблизительной пропорции 1:5. Тогда настаивать до охлаждения воды. Процедить и употреблять несколько раз в день по полстакана-стакан.

Ягоды барбариса богаты витамином С (фото:freepik.com)

"В таком случае вы будете получать витамин С в течение дня и это очень важно, потому что этот витамин человеческим организмом не синтезируется и не накапливается. А в период зимы, стрессов, повышенного риска простуд, витамина С нужно больше, чем в обычном состоянии", - добавляет Скиталинская.

Особенно полезно выпить пол стакана настоя после еды, например, в котором много простых углеводов и жира. Это выпечка, сладости, жареная пища с мучными изделиями.

Потому что такая пища приводит к образованию большого количества свободных радикалов, которые повреждают все клетки организма, ухудшая работу. А антиоксиданты ягодных настоев блокируют свободные радикалы.