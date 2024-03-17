Названо 11 ознак небезпечної форми раку, які точно не слід ігнорувати

Експерти з британської організації Blood Cancer назвали 11 ознак, які можуть вказувати на рак крові. Ця хвороба підступна і небезпечна, а тому перші "тривожні дзвіночки" точно не варто ігнорувати.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Blood Cancer UK.
Експерти радять не ігнорувати такі "червоні прапорці":
Спеціалісти зазначили, що синці легко помітити на світлій шкірі, але на темній - важче. Втім, з часом вони стають темними та болять.
За словами експертів, особливо уважними слід бути людям старшого віку, чоловікам, тим, у кого є родичі з раком крові. Окрім цього, ризики виникнення цієї хвороби збільшуються у тих, хто перебував під впливом радіації.
"Якщо ви відчуваєте будь-які ознаки раку крові, вам слід звернутися до свого лікаря", - наголосили спеціалісти.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що провокує проблеми зі шлунком.
Окрім цього, раніше лікар назвала ознаки пухлини мозку.