Названы 11 признаков опасной формы рака, которые точно не стоит игнорировать

Эксперты из британской организации Blood Cancer назвали 11 признаков, которые могут указывать рак крови. Эта болезнь коварна и опасна, а потому первые "тревожные звоночки" точно не стоит игнорировать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Blood Cancer UK.
Эксперты советуют не игнорировать такие "красные флажки":
Специалисты отметили, что синяки легко заметить на светлой коже, но на темной - тяжелее. Впрочем, с течением времени они становятся темными и болят.
По словам экспертов, особенно внимательными следует быть людям постарше, мужчинам, тем, у кого есть родственники с раком крови. Кроме того, риски возникновения этой болезни увеличиваются у находившихся под влиянием радиации.
"Если вы чувствуете какие-либо признаки рака крови, вам следует обратиться к своему врачу", - подчеркнули специалисты.
Напомним, недавно стало известно, что провоцирует проблемы с желудком.
Кроме того, ранее врач назвала признаки опухоли мозга.