RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Названы 11 признаков опасной формы рака, которые точно не стоит игнорировать

Признаки рака крови (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Эксперты из британской организации Blood Cancer назвали 11 признаков, которые могут указывать рак крови. Эта болезнь коварна и опасна, а потому первые "тревожные звоночки" точно не стоит игнорировать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Blood Cancer UK.

Неочевидные симптомы рака

Эксперты советуют не игнорировать такие "красные флажки":

  • внезапная и непонятная потеря веса
  • появление странных синяков или кровавые пятна под кожей
  • припухлости или шишки на теле
  • одышка
  • ночная потливость
  • тяжелая реакция на инфекции, рецидивы и постоянные болезни
  • непонятная сыпь, зуд
  • боль в животе, суставах или животе
  • постоянная усталость даже после сна и отдыха
  • бледная кожа (особенно под глазами).

Специалисты отметили, что синяки легко заметить на светлой коже, но на темной - тяжелее. Впрочем, с течением времени они становятся темными и болят.

Рак крови - что увеличивает риски

По словам экспертов, особенно внимательными следует быть людям постарше, мужчинам, тем, у кого есть родственники с раком крови. Кроме того, риски возникновения этой болезни увеличиваются у находившихся под влиянием радиации.

"Если вы чувствуете какие-либо признаки рака крови, вам следует обратиться к своему врачу", - подчеркнули специалисты.

Напомним, недавно стало известно, что провоцирует проблемы с желудком.

Кроме того, ранее врач назвала признаки опухоли мозга.

Читайте РБК-Украина в Google News