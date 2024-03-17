Названы 11 признаков опасной формы рака, которые точно не стоит игнорировать

Неочевидные симптомы рака

Эксперты советуют не игнорировать такие "красные флажки":

внезапная и непонятная потеря веса

появление странных синяков или кровавые пятна под кожей

припухлости или шишки на теле

одышка

ночная потливость

тяжелая реакция на инфекции, рецидивы и постоянные болезни

непонятная сыпь, зуд

боль в животе, суставах или животе

постоянная усталость даже после сна и отдыха

бледная кожа (особенно под глазами).

Специалисты отметили, что синяки легко заметить на светлой коже, но на темной - тяжелее. Впрочем, с течением времени они становятся темными и болят.

Рак крови - что увеличивает риски

По словам экспертов, особенно внимательными следует быть людям постарше, мужчинам, тем, у кого есть родственники с раком крови. Кроме того, риски возникновения этой болезни увеличиваются у находившихся под влиянием радиации.

"Если вы чувствуете какие-либо признаки рака крови, вам следует обратиться к своему врачу", - подчеркнули специалисты.